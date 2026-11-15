維港泳2026｜4000泳手灣仔出發　父子盼齊衝線　深圳遊客來港參賽

「維港泳2026」今早（15日）舉行，近4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里。早上6時多，通往起點的博覽道東沿途已有不少人更衣，氣氛熱烈。其中，有第二度出戰的參與者今次與兒子組「父子檔」。被問及會不會與兒子鬥快，他則笑指「唔會，想一齊衝線」。



維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

鄭小姐（左）表示，完賽後會與其他朋友一起在香港逛逛、吃東西。（湯致遠攝）

深圳選手四時起床到場

今屆賽事設有兩個項目，由競賽組打頭陣，於早上7時半出發，約300名選手爭奪獎項。緊接其後的優悠組分為4組出發，共約3,700人參加。起點設於灣仔金紫荊廣場公眾碼頭，通往金紫荊廣場的博覽道東沿途已有不少人在更衣。

居於深圳的鄭小姐今早4時多已起床前來，她表示不擔心太早起床會體力不繼，因為平時也有練習，不過從未在香港公開水域游泳。她之前也來過維港旅遊，但從未下過水，所以也很期待能夠參與這項歷史悠久的賽事。她亦表示，完賽後會與其他朋友一起在香港逛逛、吃東西。

為了備戰，盧小姐特別在兩天前參加了一個在沙頭角的賽事，感受一下香港的公開水域。（湯致遠攝）

黃先生首次與兒子一同參賽，稱希望一齊衝線。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

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深圳泳手早來港備戰

同樣來自深圳的盧小姐則表示，維港泳的氣氛很好，所以與朋友一同參加。為了備戰，她特別在兩天前參加了一個在沙頭角的賽事，感受一下香港的公開水域。她指當時感覺不錯，覺得今日應該也可以順利完成。

現場亦有不少本地人。黃先生今次是第四次報名比賽，但因為疫情等原因，只是第二次最終有「落場」。今日早上氣溫約21度，他認為很舒服，也不會太大風。他表示上次體驗不錯，維港水質也頗佳。而與上次不同的是，今次兒子也一同參加。被問及會不會與兒子鬥快，他則笑指「唔會，想一齊衝線」。