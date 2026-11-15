維港泳｜「優悠組」第4組因水流太急取消　參賽者：根本游不動

年度活動「維港泳2026」今日（15日）早上舉行。賽事最後一組「優悠組」第四組大批參加者未下水，賽事取消。據現場廣播，由於水流太急。大會表示，第四組選手未有落水，現場正有措施跟進處理，受影響人數、取消賽事的原因有待確認，稍後記者會作交代。



有完賽參賽者表示，臨到終點時水流十分急，「根本游不動」﹐一直看着K11，「好絕望」。另有代表內地大學參加全國大學生游泳錦標賽的學生表示，「游到中間搵唔到終點」。另外，有現場消息指，有泳手一度被沖到金鐘一帶海面。



維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

維港泳2026今日舉行。（湯致遠攝）

由泳總主辦的年度賽事「維港泳2026」今早（15日）舉行，近4,000名泳手由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，游至位於尖沙咀星光大道的終點，全程約1公里。

來自武漢、專程來港參與維港泳的郭小姐認為，賽事十分有挑戰性。她指，即將上岸時，感覺到根本游不動，「我一直一直看着K11 ，然後一直不動，好絕望」。不過，她最終也順利完成，完成後第一站卻不是到甚麼地方娛樂，而是到泳池「排一下酸」。

鄧先生指，看到身邊很多泳手被水流沖走，甚至有人被沖到尖沙咀天星碼頭。（洪戩昊攝）

今屆已是第七屆參與的鄧先生亦指，較後出發的泳手在臨近終點的位置遇到比平常大的水流。他最後改以自由式游到星光大道終點，但稱看到身邊很多泳手被水流沖走，甚至有人被沖到尖沙咀天星碼頭。他指，今年好像少了用作指示由錯方向的泳手的獨木舟。