沙田岩洞污水廠料2029年啟用　渠務署研發探測儀器減員工受傷風險

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-25 17:29

政府正將6個政府設施搬入岩洞，包括沙田污水處理廠。渠務署現正展開工程，把沙田污水處理廠位於城門河畔的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞。 渠務署署長彭雅妮今日（25日）稱，料於今年年中展開岩洞污水處理廠的主體工程，預計可於2029年啟用，而現有的沙田污水處理廠最快於2031年拆卸完畢並騰出土地發展。為加強安全，渠務署研發儀器「岩洞探哥」，可以激光掃描技術勘察岩洞情況，取代過往靠工程人員入內。

沙田岩洞污水廠料可於2029年啟用。（張嘉敏攝）

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土木工程拓展署2017年底公布的《岩洞總綱圖》，列出全港共48個岩洞區適合發展，政府亦正推展將6個政府設施搬入岩洞，包括將沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞。岩洞佔地約為14公頃，面積較現有污水處理廠小，由於應用新技術壓縮空間，仍然可以處理每日34萬立方米的污水。

2031年完成拆卸工程

工程分3個階段進行，渠務署於2019年2月展開工地開拓及連接隧道工程，現時已鑽探約350米，料於2022年完成。而第二階段的岩洞主體建造工程預計於今年年中展開。渠務署署長彭雅妮稱，工程未受疫情太大影響，預計岩洞污水處理廠可如期於2029年啟用，而第三階段、拆卸原有污水處理廠的工程會於2031年完成。她稱，沙田污水廠騰出約28公頃土地，當局會於2029年完成工程前作研究，若過早規劃未來用途未必符合。

渠務署署長彭雅妮稱，沙田岩洞污水廠工程未受到疫情太大影響。（羅君豪攝）

研發探測儀器一部20萬元

她稱，為提升工程安全，渠務署自行研發探測儀器「岩洞探哥」，可監測實時空氣質素，及日後可取代爆破工入內視察落石風險等情況，每部成本約為20萬元。工程師潘士廉稱，因爆破工作會令工地滿布煙霧，及有各種氣體，如一氧化碳、硫化氫等，儀器日後可取代工人入內，提升安全度。不過，儀器仍於研發階段，現時未能取代爆破工的工作。他稱，團隊優化現有俗稱「珍寶」的鑿岩台車，於鑽臂加入感應器，可即時掌握岩石數據。

此外，為應對即將來臨的雨季，渠務署推出防洪健康碼，於全港約200個點安裝傳感器，可及時清理渠道。而全港現有4個水浸黑點，當中3個已完成第一階段改善工程，正規劃下階段工程；而餘下的薄扶林村黑點已於去年8月開始第二階段工程，料於2024年完成。渠務署獲由多國組成颳風委員會頒發年度大獎，表揚於應對「天鴿」及「山竹」的措施。