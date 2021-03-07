渠務署正動工搬遷沙田污水處理廠　發展局：香港最大規模岩洞項目

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-03-07 12:43

土木工程拓展署2017年底公布的《岩洞總綱圖》，列出全港共48個岩洞區適合發展，政府亦正推展將6個政府設施搬入岩洞，包括沙田污水處理廠。 發展局局長黃偉綸今日（7日）發表網誌，指渠務署正展開把沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞的工程。他形容，這項搬遷計劃是香港現時最大規模的岩洞發展項目。

渠務署已展開把沙田污水處理廠位於城門河河口的廠房，遷往對岸亞公角女婆山岩洞的工程。（發展局圖片）

黃偉綸指，現時的沙田污水處理廠佔地28公頃，每日處理約25萬立方米污水，是全港最大的二級污水處理廠。重置後，可騰出廠房現址土地作其他發展。



他指，新沙田岩洞污水處理廠則佔地14公頃，較同樣位於岩洞內的赤柱污水處理廠大15倍，將是香港同類設施中規模最大的。新廠房會引入先進污水處理技術，即使佔地較小，污水處理量亦與現時廠房相若，可以滿足區內人口需求。

可望如期2022年完成

渠務署土力工程師高鳴遠說，搬遷計劃將分三個階段推展。第一階段工程主要包括在岩洞入口處開拓工地、興建主連接隧道；第二階段是建造主體岩洞及上游污水收集系統工程；餘下工程主要包括在新建岩洞內興建污水處理設施，以及拆卸現有沙田污水處理廠。



他指，第一階段工程已於2019年2月展開，現正進行主連接隧道的挖掘及爆破工程，目前進度符合預期，可望如期在2022年完成。

工程團隊建造了一條橫跨亞公角街的臨時行車天橋，方便工程車輛進出工地，減少工程對附近交通造成的壓力。（發展局圖片）

使用新技術

此外，工程團隊應用了多項新技術，如建築信息模擬技術（BIM）、「可供製造和裝配的設計」（DfMA）等，以協助興建臨時行車天橋，使工程車輛無須駛經亞公角街進出工地，減少工程對附近交通造成的壓力，令晚間吊運組裝工程由原定6晚減至2晚。