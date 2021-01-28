渠務署擬改建觀塘污水泵房　設兒童遊樂區　天橋接駁海濱

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-01-28 18:59

海濱事務委員會今日（28日）開會，渠務署向委員簡介兩個項目，包括於翠屏河旁的觀塘污水泵房改建工程，將設遊樂空間及行人天橋接駁海濱，及大角嘴櫻桃街雨水渠上的遊樂空間。有委員指，歡迎有關項目，但由於觀塘項目遠離港鐵站，希望當局能顧及交通接駁。

渠務署於觀塘翠屏河旁、近偉業街的污水泵房建造一個新廠房，上方將設園景平台。（區議會文件）

渠務署於會上簡介兩個項目，包括於觀塘翠屏河旁、近偉業街的污水泵房建造一個新廠房，將覆蓋現有泵房設施及擬建的污水調節設施，並安裝通風及氣味控制設施。當局將於廠房天台興建一個園景平台，並設有遊樂空間。空間內將分5個遊樂區，共設有16個遊樂體驗，主題為陽光、天空、大地及水，讓兒童可以接觸大自然。該處亦擬建亦一條行人天橋，連接到海濱。而另一個項目則為大角嘴櫻桃街箱形雨水渠上方項目，鄰近海輝道海濱長廊。當局擬於空地上建設遊樂空間，料可於2023年落成。

會上委員對項目表示歡迎，但關注交通問題。委員之一、測量師林家輝稱，由於觀塘項目的面積大，估計多人會前往，但礙於離港鐵站較遠，希望當局注意交通情況，如設巴士站等。他又提到，於過往會議上曾指，現時數碼港海濱長廊被污水處理廠截斷，希望當局可跟進，令海濱長廊能連接大口環。