灣仔錫克教廟亮藍燈延長至11.30　廟內員工樂見燈飾吸引港人入廟

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日（Bandi Chhor Divas）和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上約6時亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚璀璨亮麗，恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。



錫克教廟員工表示，原先廟方僅打算維持亮燈至11月24日，但因為社會大眾反應熱烈，現時將改為亮燈至11月30日，好讓更多人可到場觀看。員工又指，自從掛起燈飾後多了不少香港人進廟內參觀，並了解錫克教及印度文化，對此感到非常驕傲以及「Very happy（十分高興）」。



灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日（Bandi Chhor Divas）和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，吸引大批市民到場圍觀拍照，原先廟方僅打算維持亮燈至11月24日，但因市民反應熱烈，將維持亮燈至11月30日。（張智浩攝）

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日（Bandi Chhor Divas）和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，有大批市民到場圍觀拍照。（張智浩攝）

打卡潮未散 近40名市民錫克教對面圍觀拍照

位於灣仔皇后大道東的錫克教廟，近日因為在廟宇外圍大規模掛起串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，晚上約6時亮燈後，營造出一片迷人藍色燈海，更被網民盛讚恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》(FROZEN)的建築，成為網上熱話，更引來大批市民和攝影愛好者朝聖。

記者今（15）晚約9時半到場，目測亦有近40名市民在錫克教對面的行人路上圍觀拍照，更有攝影愛好者帶同腳架等攝影器材，警方亦有到場維持秩序，並架設圍欄和封鎖線。

亮燈延至11.30 員工樂見亮燈後多港人入廟參觀

錫克教廟員工Jujhar Singh表示，原先廟方僅打算維持亮燈至11月24日，但因為社會大眾反應熱烈，現時將改為亮燈至11月30日，好讓更多人可到場觀看。

Jujhar Singh指自從掛起燈飾後，多了不少香港人進廟內參觀，並了解錫克教及印度文化，對此感到非常驕傲以及「Very happy（十分高興）」。他又說，非常歡迎市民進廟內參觀，廟內亦有免費的印度素食提供給參觀者。

錫克教廟員工Jujhar singh表示，原先廟方僅打算維持亮燈至11月24日，但因為社會大眾反應熱烈，現時將改為亮燈至11月30日。（張智浩攝）

攝影發燒友兩度到場欲拍燈光變色 「食白果」仍開心

攝影發燒友蔡女士因上次到訪時未能拍到錫克廟燈光變色一幕，今日帶同兩名好友早在下午4點已經架好「架撐」準備，可惜等到10點熄燈仍「食白果」。

對無法目睹寺廟變色，蔡女士坦言有些少失望，因一行人由下午開始「捱肚餓」等待，僅為捕捉變色那一瞬間，加上因工作緣故未必再有空來拍照，但又笑言不需因而感到沮喪：「我哋影相係為開心、為高興，唔需要嬲嬲豬。」