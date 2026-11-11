灣仔錫克教廟亮藍燈　如《冰雪奇緣》建築　網民：Elsa似隨時出黎

正夕錫克教排燈節，位於灣仔皇后大道東的錫克教廟掛起串串藍等，營造出一片燈海，猶如《冰雪奇緣》建築，吸引不少市民晚上前來拍照，有網民笑言，「Elsa好似會隨時走出黎」。



昨晚（10日），不少市民在灣仔皇后大道東一覽一片藍海燈光，並在社交平台上打卡分享，這正是錫克教廟慶祝排燈節（Diwali）的活動之一。這個節日是印度教、錫克教、耆那教等的傳統節日，寓意「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡、以智慧取代無知」。

排燈節依照印度曆法而定，通常在新曆每年10月至11月之間舉行，並持續5天。錫克教廟在昨日晚上6時半至9時半將燈光亮起，據說今天（11日）晚上亦會有亮燈時間。本月8日，在港印度族裔亦在長沙灣海濱長廊舉辦了「深水埗排燈節嘉年華」。

香港的錫克廟建於1901年，是香港最古老的錫克教名寺。今年錫克廟掛起藍色串燈，形成佈滿垂墜感建築物，點點燈光恍如置身冰雪王宮。據旅發局網頁，寺廟對公眾開放，歡迎遊客參觀，參觀時須穿著樸素衣服，並遮蓋頭部以示尊重，寺廟亦會為沒有頭巾的人提供頭巾。

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