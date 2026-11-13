灣仔錫克教廟藍燈海原來有彩蛋？網民教路呢一刻　瞬間由藍變幻彩

【錫克廟排燈節/錫克教廟排燈節/錫克教】灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali），今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上6時半亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，更被網民大讚恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築，近日吸引大批市民來打卡。



不過，這幕迷人藍燈原來還有「彩蛋」！有不少市民周三（11日）晚來打卡後，在網上發文指在晚上約9時半，原本的廟宇閃耀綻放的藍燈燈飾，瞬間竟變成更加奪目的幻彩燈海，令現場人士大感驚喜，部份人更在社交平台Threads及instagram上載相片熱傳，並留言提醒大家去打卡，勿忘「最後有彩蛋」。



灣仔錫克教廟近日的藍燈海成為打卡熱點，有網民指原來「最後有彩蛋」，瞬間由藍燈變彩燈，大感驚喜。(Instagram@felix_ip888)

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串燈飾。(Instagram@felix_ip888)

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網民提醒「最後有彩蛋」 瞬間由藍變幻彩

周三晚上（11日），不少市民在灣仔皇后大道東觀賞一片藍海燈光，並在社交平台上分享打卡照，這正是錫克教廟慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）。這個節日是印度教、錫克教、耆那教等的傳統節日，寓意「以光明驅走黑暗、以善良戰勝邪惡、以智慧取代無知」。

由於有不少人大讚這片藍燈海比聖誕燈飾更迷人，近日成為網上熱話，吸引大批市民前往打卡。當晚有到現場拍照的網民felix_ip888事後在社交平台分享，指現場除了可見藍燈海，原來到了晚上約9時半、即接近熄燈前，外牆的燈飾會綻放「彩蛋」，瞬間由藍海燈光變成奪目的幻彩燈光，令人大感驚喜。他更在發文中留言「最後有彩蛋」，提醒大家勿「走寶」。

灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串燈飾。（網上圖片/Threads：felix_ip888）

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廟方指每晚6時至10時亮燈

錫克教廟員工Mr J Singh周三（11日）解釋，錫克教（Sikh）一般為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)，而印度教（Hindu）慶祝的是排燈節（Diwali），但由於兩個節日同期慶祝，而該廟宇一直有信奉不同宗教的印度人到訪，所以廟方向來是兩個節日一同慶祝，不分主次。

他又指，往年同期該廟會掛上燈飾慶祝，但今次的燈飾數量和規模較往年更大，沒有預期到燈飾會吸引到大量市民前來打卡拍照，他對此感到「very happy」（十分高興），又表示歡迎市民進廟內參觀。他續指，有關亮燈活動將維持至下周二（24日），並會在每晚約6時至10時亮燈。

灣仔錫克廟建於1901年是香港最古老錫克教名寺

灣仔錫克廟建於1901年，是香港最古老的錫克教名寺。今年錫克廟掛起藍色串燈，形成布滿垂墜感建築物，點點燈光恍如置身冰雪王宮。據旅發局網頁，寺廟對公眾開放，歡迎遊客參觀，參觀時須穿着樸素衣服，並遮蓋頭部以示尊重，寺廟亦會為沒有頭巾的人提供頭巾。