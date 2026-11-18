【BIGBANG香港演唱會／BIGBANG／啟德體育園／啟德主場館】韓國天團BIGBANG正舉辦世界巡迴演唱會，由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會，不過有多名市民在網上稱購入假門票。

有苦主向《香港01》表示，約定俗成的「紫光燈」驗票已失效，稱早前花費6,400元購買BIGBANG演唱會門票，並按快達票3個防偽特徵驗票，包括特地準備紫外光燈檢查等，最後沒有發現問題，於是放鬆了戒心，未有保持警覺，便付款完成交易，惟回家後才檢查到印有錯字及簡體字。換言之，若上述假門票一旦填補錯字漏洞，將成為真正的「高仿門票」，難以分辨真偽。



韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會。（張智浩攝）

苦主按快達票3個防偽特徵驗票，包括特地準備紫外光燈檢查等，最後沒有發現問題，於是其警覺性降低，並付款完成交易，回家後才檢查到印有錯字及簡體字。（苦主提供圖片）

每張門票原價2,099元，賣家售每張3,200元。（苦主提供圖片）

快達票3個防偽特徵︰特別紙質及字體、鐳射標籤、隱形螢光油墨

韓國天團BIGBANG由上周五（13日）起，在啟德主場館舉行4場演唱會，大批忠實粉絲未能搶得演唱會門票，只能向黃牛黨購買門票，惟騙徒手法層出不窮，應如何分辨演唱會門票真偽？

翻查資料，HKTicketing（快達票）共有3個防偽特徵，分別是門票採用特別紙質及票面字體、正面右上角的鐳射標籤，以及背面使用隱形螢光油墨印刷。不過，有苦主向《香港01》表示，近日購買了同時兼備3個防偽特徵的「高仿門票」。

HKTicketing（快達票）共有3個防偽特徵，分別是門票採用特別紙質及票面字體、正面右上角的鐳射標籤，以及背面使用隱形螢光油墨印刷。（警方圖片）

兩張BIGBANG黃牛票索價6400元 賣家獲多個五星好評

該苦主稱，早前透過二手拍賣平台「Carousell」購買門票，看到其中一個賣家並非新帳戶，也有多個「5星好評」，因此與賣家相約面對面交收，按3個防偽特徵驗票，更特地購入紫外光燈，以檢查是否由隱形螢光油墨印刷，最後該門票符合全部3個防偽特徵，於是他以每張3,200元，購買兩張原價2,099元的門票，即共花費6,400元。

苦主再仔細檢閱門票，發現印有少量錯字或簡體字。（苦主提供圖片）

假門票符合防偽特徵降低苦主警覺 惟有少量錯字

不過，苦主在交易完成後，在網上平台看到不少購入假門票的帖文，於是他再仔細檢閱門票，發現印有少量錯別字或簡體字，於是他報警求助，獲告知需要到快達票辦公室驗票，以證明門票屬於仿製，惟快達票不提供驗票服務，只有親身持票進場，才能獲官方證明門票的真偽。

苦主表示，由於該假門票符合全部3個防偽特徵，導致放鬆了戒心，未有保持警覺，呼籲市民大眾購買門票時，除了按3個防偽特徵檢查外，記得仔細檢閱每隻字。他又指，若假門票填補錯字或簡體字的漏洞，將會成為真正的「高仿門票」，再難以分辨真偽。