BIGBANG演唱會假飛｜售票後報失補領新票　拆解「一票多賣」伎倆

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從上周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會。近期「黃牛黨」紛紛出沒，但更離譜的是有騙徒出售「作廢門票」，令買家持票進場時才發現。日前有內地歌迷在「小紅書」發文指，在內地網購平台購買BIGBANG演唱會門票後，入場驗票時被告知門票無效，在與經銷平台一番交涉後終獲換票。雖有驚無險仍能入場觀賞，但門票位置與預定的並不相同。事主分享所遇經驗，並提醒同好要提前確認門票是否可用，以預留時間處理突發狀況。不少網民亦分析，可能有「黃牛黨」賣出門票後再報失，以獲取新門票，從而達致「一票兩賣」，甚至「一票多賣」的效果。



受害者將所遇經驗放到內地社交平台《小紅書》提醒同好要提前確認門票是否可用，以預留時間處理突發狀況。（小紅書截圖）

事主在內地社交平台「小紅書」發文指，早前透過內地票務平台「票牛」購票，上周五（13日）到香港啟德主場館提早入場時，卻被驗票職員告知手持的門票無效。事主隨後發現除自己與同行友人外，還有其他歌迷遇到同樣情況。眾人與經銷平台查詢後，來回奔走逾一小時，最終獲補發不同位置的新門票。事後他們懷疑，原本持有的實體門票可能早已被人報失並另行補領，才導致手中舊票作廢失效。

不良賣家售票後再報失 再「一票兩賣」或「一票多賣」

帖文引起網民熱議，有人拆解當中涉及二手市場的「一票多賣」漏洞，指部分不良賣家或「黃牛黨」會利用官方售票平台的補發機制行騙。具體手法是賣家先將門票售予一名買家，其後若遇上出價更高的買家，便會憑手上的官方交易編號及付款證明向主辦方報失，令舊票即時失效，再將補發的新門票轉售予高價買家。部分賣家事後會向原買家退款了事，但有人卻會「一票兩賣」，甚至「一票多賣」，直接失聯捲款而逃，令原買家入場一刻才驚覺受騙。

有其他網友回覆指事件可能涉及不良賣家重覆賣飛的營銷手法。（小紅書截圖）

記者查閱涉事演唱會門票官方售票平台「快達票」的網站，當中門票須知中列明：如從其他渠道購得的門票，有可能是已遺失、被盜或偽造的，此類門票是完全無效的。持有損毀、經塗改或非從快達票或其特約銷售點購買門票的人士有可能被拒絕入場。

「快達票」的Facebook專頁曾發文介紹遺失門票的處理方式。（Facebook快達票專頁截圖）

「快達票」網頁上雖未有詳細列明報失及補領門票事項，惟翻查「快達票」的Facebook專頁可見，官方於早年曾發文介紹遺失門票的處理方式。根據指引，需要報失及補領門票的人士，可聯絡「快達票」的客戶服務部，並提供購票者姓名、節目名稱、所購買門票數量及交易編號，由發票機構跟進。當中只有已劃位門票才可以獲得補發，而一般不設劃位的門票則不會獲得補發。

「代取」門票亦暗藏風險

此外，不少海外或內地歌迷為免在演唱會當日排隊取票而延誤行程，或因所處外地難以提前來港，為節省時間成本，往往會在網上光顧「代取票」服務。不法之徒或有可能趁機「代取」，但取票後卻轉售他人。

惟此舉亦暗藏風險，不法之徒或會趁機「代取」門票後私下轉售予他人；即使原票主事後向官方報失並成功補領新票，但從二手市場買入「作廢門票」的無辜歌迷，最終亦會蒙受損失。

不少海外或內地歌迷為免在演唱會當日排隊取票而延誤行程，有網民提醒代取服務風險高。

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從上周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會。

苦主不忿買作廢門票 扮再買飛報警拉人

早前一名54歲男子向另一名男子購入BIGBANG演唱會門票，但昨日（15日）發現原來門票已作廢。消息指，事主不忿受騙，遂聯絡賣家表示想再買門票，直到會面時即報警求助，警方到場揭發賣家身藏6張已作廢的門票，遂將其拘捕。

警方接報到場，相信一名姓梁（34歲）的男子曾向男事主出售6張虛假演唱會門票。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。（資料圖片）

警方指，會持續打擊演唱會「黃牛票」及無效門票，並呼籲市民透過正規渠道購票，避免助長炒作行為或因購買無效門票而遭受損失。警方昨晚較早前（15日）亦於Facebook專頁透露，牛頭角分區便衣警員今晚在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。主辦方在接報後已將涉案門票作廢處理。

11月15日，牛頭角分區便衣警員在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。（FB「香港警察」圖片）

記者連日放蛇 原價899元門票炒高近一倍至倍半

首場演唱會於上周五（13日）舉行，開場後約10分鐘，啟德主場館外有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票兜搭途人。記者喬裝歌迷問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2,399元門票則賣3,000元，即愈低價門票反而差價更高。

11月13日，啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

演唱會開場後黃牛黨仍拒劈價 稱「前面有賺拉勻」

上周六（14日）第二場演唱會，「黃牛」繼續成群出沒於上址。有未能購票的女粉絲則蜂擁而上問價，並爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。記者再度放蛇，嘗試與炒家講價，惟對方態度強硬，揚言「前面有賺拉勻」，拒為散貨輕易劈價。

11月14日，不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。