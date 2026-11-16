男子$1萬購6張BIGBANG演唱會門票　即場交收揭假飛　34歲男被捕

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從上周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，除了有不少「黃牛黨」趁機斂財，更有人向粉絲兜售假門票，最終被拘捕。



一名姓李（54歲）男子向另一名男子以10,000元購入6張演唱會門票，並在昨日（15日）晚上6時於啟德主場館與對方交收，期間李男懷疑門票有問題，並即場向主場館職員確認，揭發有人兜售假門票。

警方接報到場，相信一名姓梁（34歲）的男子曾向男事主出售6張虛假演唱會門票。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從上周五（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會。

警方接報到場，相信一名姓梁（34歲）的男子曾向男事主出售6張虛假演唱會門票。梁男涉嫌「以欺騙手段取得財產」被捕，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第3隊跟進。（資料圖片）

警方指，會持續打擊演唱會「黃牛票」及無效門票，並呼籲市民透過正規渠道購票，避免助長炒作行為或因購買無效門票而遭受損失。警方昨晚較早前（15日）亦於Facebook專頁透露，牛頭角分區便衣警員今晚在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。主辦方在接報後已將涉案門票作廢處理。

11月15日，牛頭角分區便衣警員在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。（FB「香港警察」圖片）

記者連日放蛇 原價899元門票炒高近一倍至倍半

首場演唱會於上周五（13日）舉行，開場後約10分鐘，啟德主場館外有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票兜搭途人。記者喬裝歌迷問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2,399元門票則賣3,000元，即愈低價門票反而差價更高。

11月13日，啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

演唱會開場後黃牛黨仍拒劈價 稱「前面有賺拉勻」

上周六（14日）第二場演唱會，「黃牛」繼續成群出沒於上址。有未能購票的女粉絲則蜂擁而上問價，並爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。記者再度放蛇，嘗試與炒家講價，惟對方態度強硬，揚言「前面有賺拉勻」，拒為散貨輕易劈價。

11月14日，不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。