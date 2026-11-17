由勞工處推行的「再就業津貼試行計劃」2024年7月正式展開，最新數字顯示，截至今年第三季，試行計劃錄89,564名參加者，當中過半、即47,118人成功就業，40至59歲的有36,065人，60歲或以上有11,053人。

勞工處指，「再就業津貼試行計劃」中期檢討結果顯示，離開勞動市場時間較短的人士多因經濟需要而較易再就業，再就業津貼主要加快他們重投職場的步伐，而非重新激發他們的就業意欲。相對而言，離開職場時間較長及較年長的人士再就業困難較大，需要更聚焦支援。

為期三年的「再就業津貼試行計劃」將於明年7月14日如期完結，勞工處指，會參考中期檢討的結果，在制定日後促進中高齡人士就業的措施時，更聚焦及精準地協助離開職場時間較長及較年長的中高齡人士重投勞動市場並持續就業，同時加強鼓勵僱主提供更多具彈性工時的職位，以助釋放中高齡人士的潛在勞動力。



勞工處向立法會人力事務委員會提交「再就業津貼試行計劃」中期檢討結果文件，當中發現40至59歲參加者對重返職場意欲較60歲或以上參加者為高，佔登記及成功就業人數約四分之三。

勞工處：大部份重投職場後六個月或更短時間已適應新環境

不少參加者，特別是40至59歲組別人士在參加計劃前沒有從事獲酬工作的原因為「公司結業／遣散／裁員」，顯示他們之前原屬就業人士，而且並非主動離開勞動市場，而離開勞動市場時間愈長，成功再就業比例愈低，長時間無工作人士需要更具針對性的支援方能重投職場。同時，大部份參加者重投職場後，一般在六個月或更短時間內已可適應新工作環境，延長在職培訓期對減低提早終止或提升留任率的效果並不明顯。

選擇兼職40至59歲再就業者 85%為女性

中期檢討結果顯示，截至今年第三季，再就業津貼試行計劃錄得89,564名參加者，當中過半、即47,118人成功就業，40至59歲的有36,065人，60歲或以上的有11,053人。參加者人數、就業個案數目及成功就業人數中，40至59歲者佔77%，逾60歲佔23%。文件亦稱，選擇兼職的40至59歲參加者中，85%為女性，遠高於男性的15%；而該年齡組別女性在參加計劃前，專責料理家務或照顧老少的佔48%。