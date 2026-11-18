11月19日是「世界廁所日」，香港廁所協會今日（18日）公布「2026香港最佳公廁選舉」結果。金獎由鯉魚門（嶺南新村）公廁獲得，該公廁於今年完成重建啟用，造價達3,830萬元。協會形容整體設計簡約時尚，衛生水平非常高，是「六星級公廁」。急待改善廁所則包括深水埗通州街公廁、元朗大橋村公廁、荃灣柴灣角公廁。



協會又認為，目前本港公廁仍有男女比例失衡、女士輪候情況嚴重、廁所設施老化等問題，建議增加女廁比例、加強維修及管理、引入智慧公廁設施。



鯉魚門（嶺南新村）公廁。(食環署影片截圖)

鯉魚門嶺南新村公廁被評美觀大方 達六星級

「最佳公廁選舉」旨在表揚管理優良、設施完善及具創新元素的優質公廁，同時推動社會各界關注公廁環境改善。金奬為鯉魚門（嶺南新村）公廁，今年完成重建啟用，協會形容是一所「六星級公廁」。翻查資料，鯉魚門（嶺南新村）公廁是近五年最高重置預算的公廁，造價達3,830萬元。建築署曾指，該工程造價較高是因為施工難度較高，地下有很多管線、電纜需搬置。

協會指，該公廁整體衛生水平非常高，設計簡約時尚，美觀大方，採光充足，並設有智慧公廁系統，例如在暢通易達洗手間內設有安全監測裝置，廁格內超過10分鐘沒有活動跡象時，系統會自動向清潔員工發出提示。

九龍公園（迷宮）公廁獲銀獎 融入功夫主題有特色

銀獎為九龍公園（迷宮）公廁，協會形容設計有特色，融入功夫主題元素，亦配備智慧公廁系統，可即時顯示各廁格的使用情況及空置狀態。惟美中不足的是，廁紙並非放置於個別廁格內，而是統一放於洗手間入口位置供使用者自行取用。

香港仔大道公廁獲銅獎 協會讚時刻乾爽 卓越管理

銅獎為近年全面翻新的香港仔大道公廁，協會指公廁地面時刻保持乾爽，充分展現卓越的管理及維護水平。雖然男廁設於二樓，但地下設有暢通易達洗手間，方便長者、輪椅使用者及有需要人士使用，認為該公廁在設施、衛生及管理方面均表現出色，值得嘉許。

深水埗通州街公廁是其中一間急需改善公廁。(林遠航攝)

通州街公廁急需改善 尿漬異味明顯

急待改善廁所包括深水埗通州街公廁、元朗大橋村公廁、荃灣柴灣角公廁。協會指，視察當日，通州街公廁整體衛生情況未如理想，地面較為濕滑，尿漬異味明顯，影響整體環境衛生及舒適度，反映通風系統及除臭措施仍有改善空間。

至於大橋村公廁，協會指整體設施嚴重老化，地面濕滑，大部分設備損壞及失修，周邊環境管理亦有改善空間，照明不足、環境衛生欠佳。而柴灣角公廁，協會指，視察時男廁正進行大型維修工程，惟所提供的臨時流動廁所整體衛生情況未如理想，地面濕滑且異味明顯。