2025公廁選舉｜中環蘭桂坊公廁奪金獎　九龍城道公廁最急需改善

為響應聯合國訂立的「世界廁所日」，香港廁所協會今日（18日）公布第9屆「香港最佳公廁選舉」的得獎名單。經過對全港18區逾300個公廁的實地調查及評分後，由食環署管理的中環蘭桂坊公廁獲得金獎。同時，協會亦點名三處急待改善的公廁，敦促有關部門正視問題。



香港廁所協會今日（18日）公布第九屆「香港最佳公廁選舉」的得獎名單。經過對全港十八區逾三百個公廁的實地調查及評分後，由食環署管理的中環蘭桂坊公廁獲得金獎。（香港廁所協會提供）

今年的「香港最佳公廁選舉」由位於中環蘭桂坊休憩處下層的中環蘭桂坊公廁奪得金獎。協會指出，該公廁不僅地理位置優越，周邊設有清晰指示方便遊客，其設計更與蘭桂坊時尚國際化的街區風格融為一體。公廁內部裝修充滿現代感，色彩和諧並以植物點綴，營造出舒適的氛圍。評審團特別讚揚其管理水平，指公廁整體環境整潔，地面及枱面時刻保持乾爽，無任何異味，而沖水系統、乾手器等設施亦運作良好，為使用者提供了完善的服務。

銀獎則由元朗錦田市公廁奪得。協會讚揚，此公廁雖位處鄉郊地帶，規模不大，卻能在人流密集的環境中保持高度潔淨，實屬難得。評審認為，它不僅是便利的民生設施，更是錦田鄉城融合發展的見證，象徵着政府正逐步推動鄉村公廁由傳統實用性向現代舒適性的過渡，堪稱該區的縮影。

第九屆「香港最佳公廁選舉」銀獎則由元朗錦田市公廁奪得。香港廁所協會讚揚指，此公廁雖位處鄉郊地帶，規模不大，卻能在人流密集的環境中保持高度潔淨，實屬難得。（香港廁所協會提供）

吉席街花園公廁奪銅獎 由衛生黑點變旅客打卡點

銅獎得主則是西環吉席街花園洗手間。該洗手間曾於2023年被協會評為「香港最急待改善公廁」，但在康文署進行全面翻新後，如今已煥然一新。協會表示，其內部設施完善，環境整潔乾爽，管理成效卓越，成功從一個衛生黑點蛻變為吸引市民及旅客的「打卡點」，其轉變令人欣慰。

第九屆「香港最佳公廁選舉」銅獎得主則是西環吉席街花園洗手間。該洗手間曾於2023年被香港廁所協會評為「香港最急待改善公廁」。協會表示，其成功從一個衛生黑點蛻變為吸引市民及旅客的「打卡點」，其轉變值得肯定。（香港廁所協會提供）

同時，協會點名三處「急待改善廁所」，敦促有關部門正視。當中包括九龍城道公廁，協會指其內部環境污穢，尤其傷殘人士廁格情況堪憂，且多項設施損壞待修。另一個是藍田啟田商場4樓的廁所，與商場內其他樓層的潔淨廁所形成強烈對比，衛生狀況欠佳並有設施損壞，反映出明顯的管理落差。

2025年「急待改善廁所」之一的九龍城道公廁



2025年「急待改善廁所」之一的藍田啟田商場4樓廁所



最後是西營盤街市公廁，協會指該公廁設施嚴重老化，地面長期濕滑，甚至沖水系統亦無法正常運作，使用者需自行取水沖廁，情況極不理想。香港廁所協會表示，公廁是城市文明的縮影，期望透過每年的選舉，鼓勵管理部門精益求精及改善，共同提升香港的公共衛生水平及國際形象。

2025年「急待改善廁所」之一的西營盤街市公廁

