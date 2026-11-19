名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），昨日（11月18日）在高等法院續審，蔡的前家翁、次被告鄺球繼續出庭自辯，並先後接受首被告、第三被告代表大律師及控方盤問。鄺球在庭上幾度落淚，憶述案發當日接獲長子鄺港傑來電後到大美督停車場會合，發現蔡天鳳倒臥七人車內已無呼吸脈搏，遂將蔡放入膠箱，再聯同長子搬入龍尾村單位；他當庭承認全權負責切割及烹煮蔡的屍體，並強調兩名兒子均無參與，亦沒有人計劃殺害蔡。



面對控方連番盤問，鄺球聲稱因精神崩潰忘記肢解過程，又辯稱單位內的青紅蘿蔔是用作餵飼村口流浪貓狗，而長子在案發當晚於刀具上見到的紅色液體「可能係蘿蔔色水」。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪，但承認阻止合法埋葬屍體罪。

三名被告在犯人欄的坐位：最高為鄺港智，中間為鄺 球，最前面的是鄺港傑。

鄺球前日（16日）下午開始自辯時，指自己匯款合共3,000萬元予蔡天鳳購入加多利山單位，兩人從沒有為物業問題爭執；他又稱因龍尾村環境清靜且往返內地方便而承租村屋，並解釋購買電鋸是為建竹圍欄、大湯煲用作種植攀藤植物的花盆，以及買牛肉刀和砧板打算「買一大盤返嚟切」。

辯方大律師戴偉奧(白衣)。(朱棨新攝)

鄺球庭上憶案發日大美篤停車場時哭泣

鄺球昨日繼續接受代表大律師戴偉奧（Oliver Davies）主問，講述案發日（2023年2月21日）發生的經過。

他指當天早上約11時許駕車前往大埔龍尾村，及後驅車至大美督泊車做運動。戴偉奧問及當時是否有事發生，鄺球確認並指約於下午3時左右發生，說到此處時在證人台哭泣；暫委法官詢問是否需要暫停聆訊，鄺球表示不用。

鄺球續供稱，長子鄺港傑於下午3時來電，稱：「有啲好緊要既事發生左，好嚴重嘅」，並指「Abby好似無哂意識，Alex（鄺港智）在度喊」。由於鄺港傑在電話中沒有提及身處位置，鄺球遂告知自己身在大美督停車場，著對方先到該處會合。

鄺球指在停車場等候約10至20分鐘後，鄺港傑駕駛的七人車抵達並停泊在其座駕旁邊。鄺球透過車窗望入車廂，看見鄺港智坐在七人車中排左邊座位「坐在度喊」，同時見到蔡天鳳「瞓在地下果度」。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

憶驗屍脈搏及心跳 再度以紙巾抹鼻哭泣

鄺球隨即打開中排趟門上車檢查蔡是否有呼吸，將食指放在蔡的鼻孔下發現她已沒有呼吸，繼而觸摸蔡的心臟及手部，均發現沒有心跳和脈搏；鄺球在庭上憶述此事時用紙巾抹鼻哭泣。由於蔡明顯已無生命跡象，鄺球相信她當時已經死去，並補充蔡躺在車上時「面向地下」，沒有看見她有血。

其後，鄺球安撫鄺港智指該處會有人經過，著他不要哭泣，並與鄺港傑各自駕車前往龍尾村單位。兩車駛抵單位外後，鄺球從車上取出膠箱交予鄺港傑，著他暫放村屋門口；鄺球進入單位脫下外套後，再上車安撫鄺港智著他鎮定勿哭，待鄺港智停止哭泣後著他先下車：「唞吓氣先啦，食支煙先啦」。

鄺球表示，自己在車廂內思考如何將蔡的屍體搬入單位，遂拿取被鋪包裹蔡並嘗試放入膠箱，最終成功；在鄺球要求下，鄺港傑提供協助，兩人合力將膠箱搬入單位並放在門口旁邊。鄺球隨即著兩名兒子盡快離開單位，兩人離去後，鄺球形容自己：「企喺度，我自己都唔知做乜嘢，企咗喺度，對住個膠箱呆左。」

首被告鄺港傑。(網上圖片)

認全權負責肢解、兩子無關 無人計劃殺人

戴偉奧問及，蔡天鳳死後，其屍體被切割，是否由鄺球全權負責，鄺球在庭上回答：「係」；被問及此事是否與鄺港傑及鄺港智有關，鄺球搖頭稱：「冇關係」。戴偉奧追問：「有無計劃殺害Abby」，鄺球回應：「絕對冇」；被問及是否知道有任何人計劃殺死蔡，鄺球搖頭回應：「冇」。

此外，對於鄺港智被捕時身上檢獲九龍站凱旋門單位租約，鄺球解釋該單位原本打算租予女朋友，惟女友現居單位的租約尚未屆滿，遂將門匙交予鄺港智。鄺球亦提及21日晚上鄺港傑曾返回龍尾村單位但沒有進入房間，稱：「佢（鄺港傑）係廁所啊，佢冷靜呀嘛。」

鄺港傑律師盤問：

代表首被告鄺港傑的大律師Trevor Beel。(湯致遠攝)

認長子忠心顧家、幼子自我中心

首被告鄺港傑的代表大律師 Trevor Beel 隨後展開盤問。鄺球供稱，決定在龍尾村單位外搭建圍欄並告知鄺港傑，鄺港傑因而替他購買固定圍欄的材料；此外，為方便搬運物品到龍尾村，鄺球著鄺港智代為借車。

鄺球在盤問時，同意兩名兒子性格截然不同，長子鄺港傑「忠心和顧家」；被問及幼子鄺港智是否只顧及自己，鄺球回應：「比較自我中心啦可以咁講，因為有阿哥做咗呢part嘢，佢咪唔使理囉。」

鄺球分配家中各人工作 蔡管財政收錢分發

鄺球又指，自己會分配家中各人工作，包括吩咐妻子李瑞香照顧兩名孫兒、鄺港傑支援家中大小事務，而鄺港智則與蔡天鳳構思如何投資或經營生意。至於蔡天鳳則負責財政，收取鄺球匯至香港的款項，「屋企有咩支出要錢用嘅，就問Abby攞，Abby嘅工作就係負責俾錢」。鄺球稱於2019年購入加多利山單位後自己亦告退休，結束內地生意後便沒有再匯錢到港。

未報警為保護幼子

談及案發日情況，鄺球同意起初見面時鄺港傑看似十分震驚。被問及見到蔡躺在地上、鄺港智在車內哭泣時，是否意識到是鄺港智殺死蔡，鄺球回應指當時不知發生何事，但同意至某個時刻意識到是鄺港智殺死蔡，並承認因此沒有報警以保護鄺港智。

鄺球亦同意，鄺港傑當晚返回單位留在廁所時情緒激動、大部份時間都在哭泣，並確認在蔡死後，鄺港傑曾按其吩咐將帆布貼在牆上。

鄺港智律師盤問：

辯方大律師安華暉(左)。(朱棨新攝)

指蔡知悉前夫有內地女友後性格大變

第三被告鄺港智的代表大律師安華暉（Andrew Raffell）接着盤問。鄺球表示自己曾任刑偵警員並多次上庭作證，熟悉法庭程序。

安華暉問他應該知道「講一個好嘅故仔係有價值嘅？」，鄺球不同意，稱：「係講事實㗎嘛，唔係講故事，亦都唔係推拆斷估㗎嘛」。

安華暉引述蔡母張燕花供詞，指鄺港智16歲便搬進她家，鄺球同意，但否認鄺港智因與他相處不來才搬走，指幼子當時「痴個女朋友」。

被問及與蔡天鳳同住是否比與父親同住更吸引，鄺球指當時長駐內地經商，每周僅返港一至兩次，直言：「甚至乎佢去邊度住，我都唔知」，並皺眉否認幼子刻意隱瞞住處，強調自己對兩名兒子一視同仁，沒有較親近長子。

被問及是否認為蔡天鳳曾有段時間不尊重鄺家，鄺球指：「佢唔係唔尊重，係180度轉變咗啲性格，原因係佢知道Alex喺大陸有條女」，並同意蔡與鄺港智的關係一直親近。

發燒爭執事件 否認打蔡只想鬧交 認罵生仔機器

就孫女發燒引發爭執一事，安華暉指鄺球將過程形容得冷靜簡短，鄺球認為那只是「家庭嗌交」、屬很小問題；辯方指出鄺球當時有打蔡而非只篤其胸口，鄺球反駁：「冇打佢，如果打佢報咗警啦」，否認被鄺港傑及譚方駿阻止打人，重申「係想鬧交啫」。鄺球承認感到蔡不尊重其妻子而被挑起情緒，二人一人一句對罵，承認曾罵蔡「生仔機器」，但否認指蔡為譚家生仔取錢。

蔡母張燕花。(湯致遠攝)

蔡向母親說鄺家壞話 鄺球：背後講人係小人

安華暉指，蔡曾向母親說鄺家壞話，且於2022年對鄺家態度惡劣，鄺球指不知兩人私下對話，批評蔡：「喺背後講人哋呢啲，我覺得係小人嚟㗎囉」。

鄺球又否認蔡看不起鄺家，反問：「點解睇唔起我屋企人啫？收咗咁多錢，佢banker角色，啲錢邊個俾佢啫？」；面對辯方指譚家更有錢，鄺球回應：「我唔知佢有幾多錢，佢有佢嘅嘢，我有我嘅嘢，譚家還譚家。我搞得掂屋企所有嘅生活就ok㗎啦」。

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香。（廖雁雄攝）

對於辯方指，發燒事件後，蔡禁止他見兩名孫兒，鄺球否認：「你講俾我聽，我先知」，指孫兒事後仍有出席他與李瑞香的生日會。就蔡因未能與子女視像通話而生氣，鄺球指蔡大可直接致電他或叫「阿Chris（譚方駿）」聯絡，強調沒有必要拒絕她與孫兒視像通話。

他亦否認鄺港智在財政上依靠蔡，重申蔡只是「banker」，「邊個需要錢用，就由Abby畀家庭成員」。

就鄺港智2015年牽涉盜竊案潛逃內地，鄺球指由他負責善後，曾親自帶600多萬元現金到律師樓賠償予受害人。他知道幼子無法親身在內地開立銀行戶口，故向蔡取錢，不知他有否寄錢回港。

出售加多利山無人有異議 鄺球：任何嘢都係為兩個孫咋嘛

至於出售加多利山單位，鄺球指鄺港智並無異議，「個個都冇問題㗎，我都冇問題㗎，任何嘢都係為兩個孫咋嘛，有咩問題」；並重申租用龍尾村單位純屬其個人決定，兩子無參與，而案發日買電話卡是為遵守實名登記規定。

安華暉指出，鄺球與鄺港智沒有傷害蔡的計劃，鄺球回應：「當然啦，無呢個計劃」。

沒有與兩兒討論抗辯理由 沒試圖影響鄺港傑

就鄺港傑日前形容鄺港智「弱雞」，鄺球指幼子「身體弱少少，無阿哥咁強壯」，同意即使假設有傷害蔡的計劃亦不會信任鄺港智參與，但強調：「唔係軟唔軟弱嘅事呀，係冇可能有呢啲咁嘅計畫去傷害人」，並同意在假設情況下，幼子因太軟弱及自我中心而不能參與。鄺球亦稱，沒有與兩名兒子討論抗辯理由，不知兩兄弟數周前抗辯理由相同，亦無試圖影響長子。

否認大美督與蔡「講數」爆發襲擊

安華暉隨後質疑，鄺球接獲長子電話後，不叫對方報警，反而到大美督停車場，鄺球解釋當時不知發生何事，著兒子到停車場「睇下乜事先」。

安華暉繼而道出鄺港智一方的案情，指鄺港傑在電話中表示「Abby想同你傾」，兩兄弟在停車場下車後由鄺球登車，5、6分鐘後兩兄弟再上車便見蔡倒臥車廂大量流血，鄺球當時向兩子稱：「而家唔好講住，即刻返村屋先」。辯方直指鄺球登車時，蔡因子女問題非常憤怒且無禮，堅決表明不准鄺球再見兩孫，挑起鄺球情緒「爆發」並襲擊蔡。鄺球對以上說法一概否認，重申上車只是查看蔡的狀況。

肢解蔡天鳳為維護兩兒：當時我覺得係可以幫到

被問及為何在村屋做出肢解行為，鄺球回應：「維護兩個仔囉」，並稱「當時我覺得係可以幫到」。他同意2022年6月衝突後，再無到加多利山單位，但否認因不受歡迎而不敢回去，直言：「層樓我名嘅，我幾時返去都得啦」，只是因為之前的爭執，而不想見到蔡。他亦不懼怕回加多利山後，被蔡透過安裝的閉路電視發現而引發口角：「鬧咪鬧囉，我番去睇孫都得」，並反駁辯方指他在案發日與蔡見面的說法，反問：「見面目的係咩啊？」

控方代表律師盤問：

資深大律師郭莎樂代表控方。（湯致遠攝）

控方質疑財政背景及出入境紀錄 質問妻子破產仍買勞斯萊斯

控方下午展開盤問，指鄺球聲稱退休後在內地營商賺錢卻沒有提出任何證據，卻要人相信他賺了數百萬元，鄺球答「係」。對於鄺港智2015年涉盜竊案潛逃，鄺球直至2019年才賠償數百萬元，鄺球指沒有特別原因，認為2019年較為適當。

針對鄺球前日稱，2001至2009年在內地經營地產賺取500萬元，並將一半利潤寄回港給蔡天鳳分配，控方指出該段期間他並無匯錢給蔡；鄺球堅稱在2009年前及蔡與鄺港智結婚後有匯錢給蔡。暫委法官此時打斷指，2009年時蔡年僅15歲，問鄺球是否明白問題；鄺球隨即澄清是在兩人結婚後才匯錢給蔡，此前是匯錢給妻子李瑞香。而在2017至2019年間，他每月匯款30至40萬元給蔡。

控方又指出，李瑞香曾破產，直至2021年才解除破產令，質疑為何鄺球有匯錢卻不替妻子還債；鄺球稱李當時與友人做時裝生意失敗，「關家庭嗰啲錢無相干㗎」，並承認只知妻子破產、從未商量還債，且在妻子破產令未解除期間，便購買一輛勞斯萊斯汽車予鄺港智在澳門使用。

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex。(資料圖片)

聲稱不知譚家是否富裕：我都唔食咩米線

鄺球另表示，不知譚家是否富裕，被問及是否認識譚方駿父親譚澤均時直言：「我都唔識呢個人」、「我都唔食咩米線嗰啲嘢嘅」，亦因身在廣州而不知譚仔雲南米線以10億元賣盤。

控方隨即引述出入境紀錄，指出鄺球於2016及2017年合共只有一個多月不在香港，直指他在內地並無生意、僅靠退休金為生，鄺球予以否認。

強調有匯錢予蔡支付鄺家生活費開支

控方續指蔡天鳳的資金來自她本人、蔡家或譚家，鄺球堅稱：「總言之我付出咗錢，匯落嚟俾佢，負責支付我鄺家嗰啲生活費、開支嗰啲」。

就加多利山買賣收取690萬元一事，鄺球指買樓全由鄺港智及蔡與經紀洽談，否認曾向經紀索取佣金，但承認收過690萬元，指那是發展商的回贈，蔡與鄺港智也同意給予他。

譚父譚澤均。(湯致遠攝)

強調義務幫助處理賭債 否認從中取利

此外，針對譚父譚澤均早前償還賭債一事，鄺球在控方盤問下指，譚父償還500萬元賭債並另付45萬元予中介人「俾人哋處理還錢過程嘅事」，否認從中取利，強調自己義務幫忙，「我冇能力做呢啲嘢」，透露當中30萬元給予香港人士、餘下給予「澳門朋友」「幫手做嘢」；銀行事後曾來電查詢戶口存入500萬元的來源，他回覆是協助朋友處理債務。

控方又指鄺球曾訛稱戶口被凍結而向譚父借款40萬元，最終譚父借出25萬元，鄺球否認，稱：「係佢（譚父）話攞25萬袋住先」。

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聲稱案發日沒有肢解蔡天鳳

控方繼而就龍尾村單位內發生的事深入盤問。鄺球稱案發日（2月21日）沒有肢解蔡天鳳，直至「第二日嘅事啦」（即22日）才決定「處理佢（屍體）」。控方引述鄰居供詞指，21日當天已聽到電鋸聲及聞到青紅蘿蔔湯氣味，鄺球否認聲音來自其單位或氣味來自烹煮屍體，並指兩子21日離開後「無嘢發生呀嗰晚」，而鄺港傑當晚返回單位時，他仍在思考如何處理屍體。

刀具染紅稱是蘿蔔汁

控方引述鄺港傑供詞指，當晚見廁所企缸及刀具有少許血跡，先問鄺球如何使用刀具，鄺球稱用來切青紅蘿蔔；被問及為何刀上有血，鄺球一度稱「我唔知係咪揩到啲血，我唔知」，繼而改口稱：「可能係蘿蔔色水嚟，佢（鄺港傑）以為係血，因為浸咗係個桶度呀嘛」。控方問，即那些是蘿蔔汁，鄺回應稱「可以咁講」，又指不清楚企缸為何有血。

對於鄺港傑指當晚聽到切割聲，鄺球回應「唔清楚」，否認當時將部份屍體拿往廚房烹煮。至於為何想保護兒子，但又著長子當晚折返單位，令其更惹嫌疑，鄺球答：「想多個人陪我」。

警員在大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝／資料圖片）

決定將屍體棄置垃圾站 同意將屍體切到一嚿嚿

控方追問，鄺球於22日決定切割及烹煮屍體，鄺球稱是「處理佢」，控方批評其以「處理」一詞屬咬文嚼字，處理便是切割及烹煮，鄺球回應「唔記得啦」；他指當時決定將屍體棄置垃圾站，棄置前「切割佢囉」。他稱不記得如何切割，但同意是「切到一嚿嚿」。

控方再引述鄺港傑供詞，指21日晚棄置的垃圾袋內有骨頭，鄺球一度稱「可能係Abby啲骨頭掛」，隨即又強調當天未有肢解，故袋內只有青紅蘿蔔而沒有骨頭。

被問如何肢解屍體 鄺球稱不記得：精神狀況崩潰咁滯

被問及如何能切開盆骨，鄺球解釋當時「精神狀況崩潰咁滯」故忘記肢解過程，強調沒有計劃，「見到乜嘢咪揼落去煲囉」。他解釋買青紅蘿蔔是為了餵飼村口垃圾站的流浪貓狗，並堅稱：「見過佢哋食晒成包青紅蘿蔔」。

控方指出，單位內物品對肢解極為有用，例如用牛肉刀切下蔡的大腿肉，鄺球自言：「冇諗過，係隨手攞起嚟就做」；被問及有否用圓鋸、刀切開脊骨或斬斷手臂，鄺球一概表示「唔記得」，並堅稱：「事實上真係唔記得，因為精神問題」。他同意「咁啱」買了牛肉刀及大砧板，亦同意電鋸及刀具等有助分屍。

湯煲無排水孔？鄺球：你淋少啲水咪得囉

至於兩個湯煲，鄺球稱不記得是否用來烹煮大量肉類，同意14吋乘14吋湯煲非常見家居廚具，但重申買煲當花盆；控方質疑湯煲底部沒有排水孔如何種植，鄺球答：「你淋少啲水咪得囉，啲藤蔓好粗生之嘛」。控方指出，他「咁啱」買的大湯煲對烹煮屍體極為有用，鄺球回應：「咁啱啫，你都話」。

控方：案中種種巧合極不尋常

控方最後直指案中種種巧合極不尋常（extraordinary），鄺球在上海街購買的物品全部有助分屍，租用村屋及放置工具均是為了聯同兩名兒子殺害蔡天鳳，以瓜分加多利山單位售樓款項，鄺球表示不同意；他亦否認鄺港傑曾穿上雨褸、雨靴、面罩及手套協助分屍。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺球作供一文看清