名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），次被告、前家翁鄺球於昨日（11月17日）首度出庭自辯。鄺球在庭上詳述自己離開警隊後北上經營地產、飲食及文物買賣生意，聲稱先後透過錢莊匯款3,000萬元予蔡天鳳購入加多利山單位，並否認收取蔡的「家用」，反稱「冇，我畀錢佢就有」；他又承認曾因妻子李瑞香被蔡責罵，與蔡天鳳互罵及「篤佢膊頭」。



此外，鄺球就大埔龍尾村單位內檢獲的各項涉案物品逐一解畫，聲稱買電鋸是為建竹圍欄種植攀藤植物、大湯煲用作「花盆」固定竹棚、絞肉機是代內地同行「寶叔」購買，而大房鋪帆布則是打算在天花板噴「雀仔圖案」時，預先在地面鋪設，避免油漆滴落地面難以清潔。



【蔡天鳳案・專頁】

蔡天鳳。(Abby Choi IG)

三名被告分別為：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）及前夫鄺港智（32歲，無業）。三人被控於2023年2月21日在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。三名被告均否認謀殺罪；至於阻止合法埋葬屍體罪，三人早前均已認罪或被法庭裁定罪名成立。

辯方大律師戴偉奧(白衣)。(朱棨新攝)

離警隊北上經商 搞地產賺500萬 做飲食月入28萬

現年69歲的鄺球接受代表大律師戴偉奧（Oliver Davies）主問時透露，他於2001年擔任警員期間，同時在內地珠海經營名為「毅力地產」（音譯）的地產公司，替客人買賣單位及處理租務。由於地產生意漸上軌道且利潤較警員薪金豐厚，他於2005年離開警隊。該地產公司經營至2009年，期間共賺取500萬元，他將其中一半利潤（數百萬元）寄回香港，並另行購入3個共值400多萬元的物業。

結束地產生意後，鄺球轉往廣州從事飲食業，先後經營3間餐廳長達10年，期間每月賺取24萬至28萬元人民幣利潤；此外，他亦在廣東買賣文物及家傳之寶並有盈利。

匯款3,000萬予蔡天鳳 終購入加多利山豪宅

鄺球供稱，兒子鄺港智與蔡天鳳於2014年提議在港置業讓兩名子女居住，鄺球當時回應若決定置業便「大家一齊去儲錢買樓」。雙方儲錢至2019年才購入物業，期間鄺球將其生意利潤透過內地錢莊匯至香港，由蔡天鳳在港提取現金，合共匯款3,000萬元予蔡。蔡與鄺港智儲錢後，由蔡負責「睇樓」及處理買賣程序，鄺球並無參與揀選物業。

代表大律師指出，蔡天鳳最終購入加多利山單位，惟登記業主為鄺球。鄺球解釋，因蔡當時在港已持有物業，而鄺球在港則無物業，蔡與鄺港智商量後遂決定以鄺球名義購入該單位。

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

首次拒簽授權書賣樓 因律師稱老人癡呆症人士才簽

鄺球續指，至2022年，蔡天鳳表示為方便兩名子女在屯門上學，有意出售加多利山單位並在屯門置業，鄺球考慮兩名孫兒後亦同意決定。蔡遂聯絡律師樓，要求鄺球簽署授權書讓她全權負責買賣，售樓款項亦歸蔡所有。

鄺球憶述，於2022年8、9月左右前往中環一間律師樓，律師指簽署該類文件的人士多為患有老人癡呆症或頑疾，並對鄺球稱：「我見你精神幾好，冇乜嚴重疾病，你可以有權唔簽呢份授權書」，提醒簽署後賣樓所得將歸他人所有，鄺球該次未有簽署。其後蔡再安排旺角另一間律師樓處理，鄺球是次簽下授權書。

蔡母張燕花。(湯致遠攝)

否認收蔡天鳳家用 反稱「我畀錢佢就有」

針對蔡母張燕花早前供稱曾揚言若鄺球不簽署授權書便會「法庭見」，鄺球在庭上否認：「冇咁嘅事」。他亦否認張燕花指蔡每月給予他「家用」，被問及蔡有否給錢予他時，鄺球回應：「冇，我畀錢佢就有」。

談及居住安排，鄺球指2005年辭任警員前交還德福花園警隊宿舍，獲分配將軍澳公屋單位，其後再以公屋單位申請居屋，以270萬至280萬元購入荃灣尚文苑單位並支付雙倍印花稅。該單位主要由長子鄺港傑居住，鄺球間中留宿。

此外，鄺球有時在加多利山單位居住，「有時同女朋友住，有時返大陸住」，而妻子李瑞香則長居加多利山單位照顧孫兒。鄺球透露尚文苑單位為一廳一房間隔，他留宿時睡在沙發，鄺港傑睡在房間，惟鄺港傑曾帶女友回家，鄺球坦言：「唔方便囉大家都。」

首被告鄺港傑。(網上圖片)

曾代持海南物業 鄺球：「信任囉大家」

就張燕花供稱鄺球曾代蔡持有海南物業，鄺球解釋蔡早期有意投資海南物業並要求以他名義購入。鄺認為，基於信任和他常駐內地，蔡找他幫忙。數年後蔡出售該物業，賣樓所得的300萬元人民幣先存入鄺球內地戶口，再轉帳至張燕花提供的內地戶口。

此外，被問及在內地是否擁有一輛勞斯萊斯汽車，鄺球確認該車由他購買、在澳門註冊並於內地使用，指鄺港智向蔡表示想買勞斯萊斯接載朋友，平日亦較多由鄺港智使用。

健康狀況方面，鄺球透露自己患有糖尿病，曾因心臟血管閉塞接受「通波仔」手術。此外，他也「生蛇」。

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香。（廖雁雄攝）

認因孫女發燒與蔡互罵並「篤膊頭」 否認曾因物業爭執

代表大律師問及因孫女X發燒引發的衝突，鄺球供稱於2020年中某天晚飯後，他正與譚方駿及鄺港傑在客廳看電視，期間蔡天鳳與李瑞香在X的房間內就餵服藥物問題發生口角。鄺球聽到蔡「好大聲鬧我老婆話，重男輕女咁嘅說話」，入房後見蔡仍在責罵李瑞香，遂為維護妻子而反駁：「重男輕女都唔使咁大聲鬧」。

兩人繼而互相怒罵，鄺球不斷講粗口，更「行埋去用手篤佢（蔡）膊頭」，最終被譚方駿與鄺港傑拉出單位並離開加多利山。鄺球解釋當時因「佢鬧我太太呀嘛」而感到憤怒，強調該次是他與蔡唯一一次爭執，兩人也從未因物業問題起爭執。

鄺球稱去慈山寺後經龍尾寺，喜村屋清靜。(資料圖片)

稱逛慈山寺後愛上龍尾村清靜：空氣又好，有沙灘游水

鄺球講述租用大埔龍尾村單位的緣由，指2023年1月農曆新年期間到大埔慈山寺參觀，隨後散步至龍尾村附近，覺得「嗰個地方環境都清靜，空氣又好，亦可以做運動」，加上大埔往返內地方便，而尚文苑面積狹小且長子 Damon（鄺港傑）有時帶女友回家不便，遂經地產公司承租該單位。

鄺球承認租樓時向業主訛稱因兒子從海外回港，解釋：「因為呢啲係我自己嘅私隱嘅㗎嘛，我又唔識佢，咪敷衍佢，求其搵啲嘢講」，並指妻子李瑞香住慣加多利山及要湊孫，或只會「久唔久嚟住2日」。

警員在大埔龍尾村調查。（陳傲淇攝／資料圖片）

稱租凱旋門予女友居住 自己搬入村屋「養生」

代表大律師問及鄺球租用九龍站凱旋門物業一事，鄺球解釋打算租住該處供女朋友居住；被問及為何女友不一同搬入龍尾村，鄺球回應稱自己搬入村屋是為了「養生」，其他人未必習慣居於村屋，反而希望住在市區。

買電鋸大湯煲為建竹圍欄種植物 絞肉機代內地餐飲業同行買

對於警方在龍尾村單位檢獲的多項物品，鄺球在庭上逐一作出解釋：

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電鋸、鎚仔、面罩、繩索及索帶：鄺球稱，業主當時主動提議「話村屋出面可以好似隔離屋咁整圍欄，可以同 friend 燒嘢食，多個私人空間」，並給予兩星期免租期。鄺球遂決定在屋外搭建竹圍欄種植攀藤植物，並在鴨寮街及小販檔分別以800多元及200多元購入一把全新及一把二手電鋸用作鋸竹，同時購買了鎚仔及面罩，鄺港傑則協助購買繩索及索帶。鄺球指因內地友人「阿權」懂得搭建圍欄，故多買一個面罩備用。

大湯煲及細湯煲：鄺球聲稱買大湯煲是用作種植攀藤植物的「花盆」，因為煲的手挽可配以繩索綁實竹棚，「等竹棚可以穩定啲」；而細湯煲則用來煲湯飲用。

牛肉刀、砧板：鄺球稱「我知道肉檔啲砧板好污糟好多細菌」，不欲肉檔代為切肉，情願「我自己呢買一大盤返嚟切，避免用佢嗰啲砧板」。

絞肉機：鄺球強調與龍尾村「絕對冇關係」且從未帶往該處，聲稱受內地餐飲業同行「寶叔」所託在港購買，因「大陸嗰啲唔係咁襟用，外國牌子襟用啲」。他於2023年2月8日在上海街花費8,000多元購入絞肉機，同日傍晚已在紅磡火車站交予「寶叔」的員工帶返內地；至於碎骨機當時則無現貨。

絞肉機金屬盤：被問及為何龍尾村單位內檢獲絞肉機的金屬盤，鄺球解釋店員示範操作後將金屬盤放回箱內時很「論盡」，他遂著店員不用放入箱內。

二手雪櫃：鄺球指購買二手雪櫃，是因雪櫃易清理且耐用，不介意買二手雪櫃，而他購買的二手雪櫃體積不大，適合家用；他亦計劃購買洗衣機、電視機及床，只是尚未購入。他稱搬入龍尾村後平日會散步、看書、聽歌及光顧村內茶餐廳；因單位沒有洗衣機，他會用嬰兒洗澡盤手洗襪子及內褲，其餘衣物則帶回尚文苑清洗。

油炸濾網（炸篩）：被問及為何購買大型油炸濾網，鄺球解釋中港兩地火鍋文化有別，內地人習慣整碟牛肉倒入鍋內，「我啲大陸朋友多，咪要就返人哋飲食文化囉，同埋自己都係咁樣喺大陸生活」。

大房帆布：針對大房地上檢獲的帆布，鄺球聲稱打算在天花板噴紙模畫，「譬如噴雀仔的圖案」，但未有空上廣州購買顏料，預先在地面鋪設帆布，是為免油漆滴落地面難以清潔。

紙皮封窗：至於全屋窗戶均被封上紙皮，他解釋自己習慣睡午覺及看報紙，不喜歡窗簾太透光感到不適，故用紙皮遮光。

兩張電話卡：鄺球確認於蔡天鳳遇害當日（2023年2月21日）購買了兩張電話卡。他解釋，自己原本持有一張需增值的電話卡，因政府推行實名登記制而將無法使用；與此同時，鄺港智向他表示一直使用譚方駿提供的電話卡，但譚方駿「好煩」，經常致電鄺港智「傾無聊嘢」，鄺港智遂著父親代買一張新電話卡，以便將原本的電話卡退還予譚方駿，藉此避免再與譚「傾無聊嘢」。鄺球指，該兩張電話卡均以他個人名義登記，一張自用，另一張交予鄺港智。

【蔡天鳳案・專頁】

鄺球作供一文看清

鄺港傑作供一文看清