大埔宏福苑大火除了為港人帶來巨大傷痛，外傭社群也受創。大火發生時，有235名外傭在宏福苑工作，168名死者中，10人是外傭。這一年，有親歷大火的外傭選擇回國，仍受陰影籠罩，不再來港工作；有外傭逃生時受傷，要求看醫生後被解僱，身心受創，至今無法復工；有外傭月薪九成寄回家鄉，為生計堅持留港工作。

勞工處接獲十宗死亡、三宗工傷呈報，只有兩宗死亡、兩宗工傷已完成補償，僅完成30%，餘下個案正與領事館跟進並核實所需資料及文件；處方亦收到兩宗解僱申索個案，一宗和解、一宗轉介到法庭仲裁。



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2025年12月7日，Kholifah與同鄉到廣福邨領物資，憶起大火場，需同鄉安慰。（資料圖片／蔡正邦攝）

印傭憶逃生遺陰影 回國打工不再來港

大埔宏福苑2025年11月發生五級大火。大火發生時，有235名外傭，94人屬菲律賓籍，141人是印尼籍。

住在宏昌閣低層單位的印傭Kholifah，與兩名長者僱主同住，主要照顧兩人起居。大火一刻三人在家，大火燒破窗戶，他們在家待救。Kholifah以為必死無疑。消防員及時相救，她踩着滾水、跨過屍體逃生，期間吸入濃煙灼傷呼吸道，留醫五日出院，繼續工作。

Kholifah在印尼外傭學校教學生中英文。（受訪者提供）

大火後，老僱主大受打擊，身體急轉直下，Kholifah每日朝九晚六到院舍照顧，晚上無法入睡，每晚夢見逃生一刻。因無法擺脫陰影，她在今年3月回到印尼，做外傭學校的老師，月薪較香港少八成 ，但有家人陪伴，逐漸改善失眠。她不願再踏足香港：「不打算再回來香港了，屋企人不批准。」

Kholifah不是唯一要回鄉的倖存外傭，印尼移工工會及工業傷亡權益會亦接觸到數名已回家鄉的宏福苑外傭。他們雖然人在家鄉，心仍未完全逃出這場災難。

工權會幹事謝欣然2026年10月赴菲律賓探望Rhodora。（工權會提供／鄧凱欣攝）

工權會探回國菲傭 需定期越洋跟進

工權會幹事謝欣然2026年10月赴菲律賓探望已回鄉的外傭及死者家屬。29歲的菲傭Rhodora在大火當日才到宏福苑開工，大火當日她與僱主及3個月大的幼主被困火場，一度留醫深切治療部。Rhodora隨後便回到菲律賓，至今無法工作。

謝欣然稱，Rhodora在大火後身心健康均出現問題，她有時候吐出來的痰屬黑色，Rhodora亦患上抑鬱症，需服食精神科藥物。

工權會幹事謝欣然。（湯致遠攝）

謝欣然曾問她有否考慮追討工傷賠償，惟Rhodora不欲多談。謝欣然觀察到Rhodora未走出陰影，因Rhodora一講起大火就會觸動情緒，寧願藏起來不說。她指出當地支援不足，只有精神科，沒有心理學家及輔導等，認為需要定期到外地跟進外傭的狀況。

外傭救少主後背傷被炒 勞工處接兩宗被解僱個案

大部份外傭仍在港工作。Jasmine（化名）在大火當日抱着接近兩歲的少主及嫲嫲，跑十幾層樓梯逃生，令背部受傷，她向僱主提出想看醫生後，僱主卻帶她到中介公司，聲稱因有經濟困難而解僱她。

Jasmine（化名）的背部至今依然麻痺，不能長期維持同一姿勢。（鄧倩螢攝）

Jasmine憶述，當日僱主並無事先告知：「僱主叫我換衣服，我以為是去看醫生，但上到巴士，發現那不是看醫生的方向。」僱主隨後帶她回家，要她執拾好個人物品，即日離開。Jasmine不知可以到哪去，在宏福苑外傭群組中求助，住進了為外傭提供庇護的白恩逢之家。

被僱主解僱及逃生經歷，為Jasmine帶來了創傷，她需要定期接受心理輔導。她的背部自從抱少主逃生後便受傷，至今仍會似被針刺般麻痺，Jasmine需要看脊醫及定期物理治療。她亦已就被解僱一事，向勞工處尋求仲裁。Jasmine至今未復工。她最大的心願是可早日復工，賺錢養家。

兩宗解僱申索 一和解一仲裁

勞工處稱，收到兩宗宏福苑外傭被解僱的申索個案，一宗經勞工處調停後，雙方和解；另一宗則直接轉介個案到法庭尋求仲裁。

Jasmine（化名）獲其他菲傭擁抱。（鄧倩螢攝）

繼續工作 憶起大火流淚

有外傭繼續工作，她們心中的傷口仍未被撫平。宏道閣菲傭Ann（化名）與離世菲傭Maryan是朋友，兩人在宏福苑認識，Maryan每日帶着她照顧的少主Hannah 在巴士站等車：「每日我去買餸也會見到她。」Ann當日是與婆婆逃生，每當她合上雙眼就會見到大火：「我會持續地想，如果無成功與婆婆落樓，我會否也是其中一名死者？」

由於Ann備受困擾，一度要停工休養。她原本的僱主為她撰寫推薦信，好讓她找新工作。現在Ann已找到新工作。

Ann（化名）、Jasmine（化名）及Lalyn（化名）。（鄧倩螢攝）

家中支柱 火後至今未回鄉

Lalyn（化名）在大火當日抱着三歲的少主逃生，她認為僱主一家都照顧她、對她很好，總會強調自己已「無事」。但是她說起逃生、說起家人也會流淚：「由於嫲嫲在大埔，所以出入會見到（宏福苑）大廈，一見到就會記得；所以我不想搭巴士，我想搭地鐵，那就可以見不到（宏福苑）」

Lalyn是家中的經濟支柱，除了要供養兩個兒子讀書，她姪子的學費也是由她負責。因此5,100港元月薪，她只留下港元600元給自己，其餘4,500元都寄回家中。Lalyn現在最期待的是明年回鄉見家人，因大火之後，她就沒回過家了。

工權會幹事謝欣然做了一本離世菲傭Maryan的紀念冊，帶去菲律賓，送給Maryan的家人。（工權會提供／鄧凱欣攝）

工權會：罹難者家屬無法接受

工權會、外勞事工中心、印尼移工工會等一直支援受傷及罹難個案。工權會幹事謝欣然10月的菲律賓之行，也探望了離世菲傭Maryan的家人，包括她的姐姐及兒子。她說，姐姐無法相信及接受，Maryan如此離世，因為姐姐前一日才與Maryan講完電話。

謝欣然做了一本Maryan的紀念冊，帶去了送給姐姐，姐姐一見到就哭了很久。她說姐姐在Maryan死後負起了照顧家人、處理後事的責任，兩人感情很好，但無時間處理自己的情緒。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕說，這是香港首次有如此大型的事故，他們與白恩逢之家提供庇護、協助支援有需要的外傭，形容是整個群體一同學習。工權會及外勞事工中心正協助外傭呈報個案，追討工傷賠償。

外勞事工中心社區關係主任唐曉昕。（鄧倩螢攝）

勞工處收到13宗呈報 4宗解決

勞工處共接獲宏福苑外傭十宗死亡、三宗工傷呈報，該些個案的僱主均已承認《僱員補償條例》下的補償責任，當中兩宗死亡、兩宗工傷個案已補償。

死亡個案方面，勞工處表示，由於死者家屬均居於外地，處方一直透過相關國家的駐港領事館與當地政府協調聯絡家屬以及公證關係證明文件等工作，而家屬亦已授權領事館辦理申請，因此可無需親身來港，也能辦理申請手續。勞工處已就其中兩宗個案發出補償評估證明書，裁定補償金額、合資格可獲補償家庭成員及分配方法，涉及《條例》下的補償金額合共約103萬元。本處會繼續與相關駐港領事館密切跟進餘下八宗死亡個案，收到所需文件及資料後，盡快完成審批，以協助居於外地的死者家屬盡快獲得賠償。

《僱員補償條例》並沒有訂明死亡補償的支付方式。如申索的任何一方擬將申索透過法律途徑處理，可向法律援助署求助。

受傷個案方面，其中兩宗已獲解決，涉及《條例》下的補償金額合共約3,000元。處方現正處理餘下的一宗個案的病假跟進手續，並會適時安排判傷。

宏福苑大火罹難十名外傭 Sri wahyuni（42歲） 印尼籍 宏昌閣 Siti Khotimah（40歲） 印尼籍 宏泰閣 Erawati（34歲） 印尼籍 宏泰閣 Desy widyana（40歲） 印尼籍 宏昌閣 Dina martiana（38歲） 印尼籍 宏昌閣 Yasmiati（43歲） 印尼籍 宏昌閣 Darwati（48歲） 印尼籍 宏昌閣 Novita（32歲） 印尼籍 宏昌閣 Siti-Fatonah* 印尼籍 Esteban Maryan Pascual（40歲） 菲律賓籍 宏泰閣 資料來源：獨立委員會報告、工權會 ＊因家人不受訪，不便透露更多詳情

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