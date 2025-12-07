宏福苑大火｜宏昌閣印傭偕老僱主待援　踏滾水逃生　憂留醫爺爺

大埔宏福苑五級火災，傷亡慘重，包括不少外傭。獲救的印尼外傭Kholifah走過生死邊緣，起火後拍門通知鄰居逃生，但因後樓梯滿佈黑煙，要折返單位等待救援。單位已被濃煙攻入，外牆的火舌波及單位，廁所已被燒毁。



那時，她平躺在地上，以濕毛巾掩着口鼻，打最後的電話給印尼家人：「有機會沒法回家。」苦等3小時，Kholifah及爺爺嫲嫲終獲救，消防員為她戴上黃色的呼吸輔助器，濃煙令她看不清前路，她無着鞋，赤腳行走，忍受地面滾燙的熱水，終能逃出生天。如今爺爺仍留醫，她思及老僱主時顯得憂心不已。



與一對老主僱同住宏昌閣2樓的印傭Kholifah，初時欲偕二人突圍不果，後樓梯已佈滿濃煙，唯有與他們一起在臥室待援，苦候3小時後守得雲開，踏滾水逃生。（蔡正邦攝）

主仆3人欲從後樓梯逃生 惟已佈黑煙

來自印尼的Kholifah住在起火的宏昌閣二樓，照顧83歲的爺爺及70歲的嫲嫲，三人同住。

起火一刻，她與爺爺嫲嫲一同在家中。Kholifah帶着爺爺嫲嫲，再到鄰居家拍門通知起火，往走火樓梯逃生。

可是，Kholifah 一推開防煙門，後樓梯已滿佈黑煙，只得折返家中。Kholifah 憶述等待救援的過程，依然猶有餘悸。嫲嫲在家中不停打999，黑色的濃煙不斷攻入屋，「好多煙，黑蚊蚊睇唔到嘢。」

後來屋也停電，Kholifah看着外牆的熊熊烈火，快將燒入屋。她覺得自己有機會離世，沒機會回到印尼的家。於是，她逐一致電丈夫、女兒及朋友，她說：「我見到啲火喺出面嘅牆嗰度入緊嚟，仲有沖涼房都爛晒同爆曬。」

三人最後在嫲嫲的房間，爺爺嫲嫲平躺床上，Kholifah則躺在地上，用濕毛巾掩着口鼻，等候救援。

歷險後印傭Kholifah心情複雜，既驚怕、傷心、又擔心，總不住流淚，受訪後需同鄉擁抱安慰，大哭數分鐘方止息。（蔡正邦攝）

赤腳踏滾水逃生 一度留醫ICU

苦等三小時後，他們約於晚上六時，被消防員救出。消防員為她戴上黃色的呼吸輔助器，濃煙令她看不清前路，只記得自己無着鞋，赤腳行走，地面的水滾燙，沿途有很多遺體，她更不慎踩到疑似遺體。

渡過了驚險待救的時刻，Kholifah一度被送往深切治療部，到醫院就致電丈夫報平安。

出院一周，Kholifah的身體恢復進展一般，她仍然咳嗽，但心靈創傷巨大。她在留院時獲悉，住在同一層的印尼友人Novida，不幸與婆婆罹難。她的腦海總浮現火災的畫面，每次想起都非常害怕。現在Kholifah與嫲嫲暫時住在沙田的酒店，正等候爺爺出院，她很擔心正在留醫的爺爺。Kholifah的心情複雜，既驚怕、傷心、又擔心，總不住流淚，受訪後需同鄉擁抱安慰，大哭數分鐘方止息。

但被問到有甚麼需要，她只說：「我而家同嫲嫲喺酒店住，OK啦。」

工會冀續尋受災外傭

政府周二（2日）公佈，有235名外傭在大埔宏福苑工作，94人來自菲律賓、141人來自印尼。合共有10名外傭在大火中喪生，3人受傷，192人安全，有30人仍然失聯。

外勞事工中心、白恩逢之家、印尼移工工會在廣福邨，協助受影響外傭填表，申請勞工處的兩萬元補助，並了解同胞的需要。一直為受影響的印尼工人提供協助的印尼移工工會（IMWU）秘書Sringatin說，至今約有大火之後工人各散東西，部份人遺失電話，或隨僱主搬到親戚、酒店、過渡性房屋居住，至今只成功聯絡到40名印尼人，其他人難以聯絡，只能靠他們口耳相傳，希望能夠聯絡到更多受影響的工人，了解他們的需要。

Sringatin說，她們經歷大火後，心理及身體受創，有外傭吸入濃煙沒受治療、亦有人弄傷腳，因為繼續照顧僱主而沒看醫生，認為她們需要有身體檢查等服務。