宏福苑｜9印傭喪生心願未圓　家屬盼僱主善待：他們死因為太好人

她們原本已為人生定了下一個目標，心中滿載期盼：42歲的Sri Wahyuni 打算今年5月回鄉見證二女兒披上嫁衣；40歲的 Desy 工作了近20年，早前已陸續將物品寄回印尼，準備回鄉退隱；39歲的 Erawati 則計劃完約後，回鄉做小生意及等新屋落成。

奈何一場無情大火，令她們平凡又美好的大計戛然而止。在災難降臨、生死存亡的那一刻，她們沒有選擇獨自逃生，而是選擇在烈火與濃煙中，死守着沒有血緣關係的香港長者與孩童。有家屬痛心地道出殘酷的真相：「有那麼多移工死了，都是因為她們太好人。」



工業傷亡權益會幹事謝欣然表示，9名在喪生的印傭在生命最後的時刻，依然陪伴着她們照顧的長者及孩童。（資料圖片／夏家朗攝）

生命最後時刻 仍陪伴着照顧的長者及孩童

一直協助跟進罹難外傭個案的工業傷亡權益會幹事謝欣然表示，9名在喪生的印傭在生命最後的時刻，依然陪伴着她們照顧的長者及孩童。她們有人與長者一同躲在鄰居家中不幸罹難，有人被困於自己的僱主單位內，亦有人帶着孩童逃生時在梯間喪命，但沒有任何一人丟下弱小獨自逃生。當中自知無法脫險的 Erawati，在最後時刻用手機給印尼的家人打視訊電話作最後告別。

僱主與死者關係融洽 有人懇求務必跟進好個案

謝欣然坦言，跟進個案時發現不少僱主與死者關係融洽，甚至情同家人。平時雙方會同枱一起食餃子、品嚐長腳蟹。有些僱主也會在她們生日時買大蛋糕慶祝。正因如此，當 Erawati 為守護照顧的女嬰而葬身火海後，僱主心中充滿無盡的內疚與歉意，事後不斷懇求謝欣然務必跟進好個案：「你一定要幫佢，佢真係好好。」

有僱主出席外傭的喪禮，向為她們作最後道別。（資料圖片／馬耀文攝）

有年邁家屬聞死訊傷心欲絕 女兒落葬當日亦去世

而她們的離去，對家屬也造成沉重的打擊。Darwati年屆九旬的父親健康本已欠佳，得知女兒不幸喪生的消息，更加傷心欲絕，最終在女兒落葬當天，他亦去世了。

謝欣然在印尼家訪時了解到，不少家屬們認為，如果死者當初選擇獨自走火警，很可能早已逃出生天。Sri Wahyuni 的母親曾心痛自白：「我知道，其實那時她可以走，但她不想留下婆婆一個人。」最終她與九旬婆婆一同葬身火海。

大埔宏福苑大火災後，歷險外傭相擁。（資料圖片／蔡正邦攝）

家屬認為死者應可獨自逃生 相信捨不得丟下被照顧者

在9名罹難印傭中，在港工作時間最長的 Desy，同樣與負責照顧的婆婆一同罹難。她的弟弟堅信，憑着姐姐的能力，在火警初期絕對可以自救：「火災時，其實姊姊可以自己逃生，但是她捨不得丟下婆婆，寧願陪着她走到生命的盡頭。」

這群印傭背井離鄉，放下自己的家人飄洋過海到香港打工，半生飄泊，內心其實都藏着小小的心願想要完成。謝欣然從家屬口中得知，Sri Wahyuni 本來滿心歡喜，打算今年5月回鄉見證二女結婚，但大火過後，喜事變喪事，婚禮只能無奈延期。面對突如其來的噩耗，家屬悲慟慨嘆：「個個都想她回家，但最後，人人在家等，回來的卻是棺材。」

Sri Wahyuni 的墓地，她打算今年5月回鄉見證二女結婚，但大火過後，喜事變喪事，婚禮只能無奈延期。（工權會提供）

她們的心願未完 與家屬無盡思念

謝欣然續指，已經6年沒有回鄉的 Siti Khotimah，早前特意購買了一條刻有名字的手鏈，打算回鄉送給女兒作為10歲的生日禮物；十年沒有回鄉的 Desy，終於決定2026年返回印尼，早前更已將一批心愛的廚具寄回老家，如今卻永遠無法使用了；而 Erawati 原定完約後回印尼做小生意的夢想，也隨着大火灰飛煙滅，家屬只能望而興嘆，因為「新屋仍未建成」。

她們的心願在旁人眼中或許很微小，但卻是支撐她們捱過漫長思鄉歲月的全部盼望，如今一切隨着大火化為灰燼。

Desy的墓地，她已十年沒有回鄉，原本決定今年返回印尼，早前已將一批心愛的廚具寄回老家。（工權會提供）

家屬昐僱主善待外傭：要當她們是家人一樣

面對親人的犧牲，Desy 的弟弟對謝欣然坦言：「那麼多移工死亡，是因為她們太好人，其實很多都可以走到。」在悲痛中，他寄語在港工作的移工：「不要忘記你們鄉下的父母，不要離開太久。」同時，他懇切地呼籲香港的僱主：「希望他們對工人好一點，要當她們是家人一樣。」

對於今次火災奪去過百人命，Desy弟弟也不禁問道：「是不是有人故意或者做錯事令火災發生？我想知道發生了什麼事，也想知道是誰做錯。我會跟他說，我原諒你。」

但是作為死者家屬，是否真能夠如此輕易寬恕及原諒犯錯的人？Desy弟弟表示：「那個人一定有他的家人。」而且他已遭受了失去至親的痛苦，他不想其他人再經歷這些痛苦，他續指：「上帝也會寬恕，為什麼人類不可以呢？」不過，他其後又補充：「說實話，我仍然感到迷惘。如果可以回到過去，我不想長大，我還是想做個小孩子，和姐姐一起玩耍。」