明年9月入讀小一的學校自行分配學位結果將於下周一（23日）公布，今年申請人數繼續下跌，只有3.2萬人，較去年減少5,477人，跌幅約14.6%。當中，有18,148名兒童獲派小一自行分配學位，成功率為56.5%，較去年升4.2個百分點，創逾二十多年新高。



明年9月入學的小一自行派位下周一公布。(資料圖片)

申請人數按年跌14.6% 至約3.2萬人

根據教育局公布，今年有32,104名兒童申請官立及資助小學的自行分配學位，按年減少5,477人，跌幅約14.6%。

當中，有18,148名兒童獲派學位，成功率為56.5%，較去年升4.2個百分點，是1999年以來新高。當中的「世襲生」佔8,270人，即屬有兄或姊在該校就讀，或父或母在該校就職，餘下9,878人則屬按「計分辦法準則」分配。

教育局提醒已啓動「小一入學電子平台」帳戶的家長，可於下星期一上午十時起，透過電子平台查閱結果。家長亦可於當日上午9時至下午5時，攜同小一入學的紙本申請表家長副本，前往所申請的小學查閱自行分配學位申請結果。

另外，家長須於下星期三（25日）或星期四（26日）的學校辦公時間內，前往所申請的小學為子女辦理註冊手續。如家長未能在上述日期為其子女辦理註冊手續，須事先與學校負責人聯絡，以便作出適當安排，否則將被視作放棄該學位論。