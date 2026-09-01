小一自行分配學位27/28｜9.1派表格公布學額　交表日期及平台申請

升小升中｜2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」展開。教育局宣布，小一「自行分配學位」紙本申請表格於9月1日起正式派發，各官立及資助小學的自行分配學額資料亦於同日上載至教育局官方網站。家長可選擇透過「小一入學電子平台」或遞交紙本表格為子女申請學位。



申請資格：不受校網限制可報全港官津小學

教育局指出，凡於2021年12月31日或以前出生的本港兒童，若尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均符合資格參加2027/28學年的「小一入學統籌辦法」。

在「自行分配學位」階段，家長選校不受學校網限制，可以向全港任何一所心儀的官立或資助小學遞交申請。

電子及紙本申請途徑與重要日期

家長可視乎需要選擇以下兩種方式之一遞交申請：

1. 「小一入學電子平台」網上遞交

申請日期：9月17日至9月25日

申請條件：家長須已登記成為「小一入學電子平台」用戶，並以「智方便+」綁定帳戶，即可於指定期內直接在網上填寫及遞交申請。

2. 紙本申請表格遞交

表格派發日期：9月1日起

索取文件包括：「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」等相關文件。

索取地點：子女就讀的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心、各區民政事務處（民政諮詢中心），以及教育局各區域教育服務處和學位分配組。

交表日期：9月21日至9月25日

交表方式：將填妥的申請表連同有關證明文件直接交回所申請的小學。如家長未能親自前往，可以書面授權一名人士帶同所需文件代交至該校。

教育局公布2027年9月入學「小一入學統籌辦法」。(資料圖片)

重要注意事項：切勿重複申請及報讀直資限制

教育局發言人特別提醒家長注意以下報名守則：

嚴禁重複交表：

無論經電子平台或紙本遞交，家長只能為每名子女遞交一份申請。切勿同時向多於一所官立或資助小學申請，亦不可同時透過電子及紙本方式重複遞交，否則其子女的自行分配學位申請將一律作廢。

直資、私立及國際學校不在此限：

該類學校不在「小一入學統籌辦法」之內，家長若希望子女入讀，應自行向有關學校申請。

接受直資學位將放棄派位：

凡已接受直資小學小一學位的學童，將不能再透過「小一入學統籌辦法」獲派官立或資助小學學位。