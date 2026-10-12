小一自行分配學位27/28｜學額出爐手持15分點部署？附9大填表攻略

升小｜2027年9月入學的「小一入學統籌辦法」正式展開。教育局宣布，小一「自行分配學位」紙本申請表格於9月1日起派發，各官立及資助小學的自行分配學額資料亦已上載至官方網站。家長可於9月17日至25日經「小一入學電子平台」遞交申請，或於9月21日至25日遞交紙本表格至心儀小學。



面對學額公布及填表在即，不少手持15分基本分數的家長感到迷惘，疑問到底15分是否注定「陪跑」？是否仍需死守「1-1-1」？升學顧問專家梁永樂就此為大家逐一拆解填表疑難。

升學顧問專家梁永樂拆解小一自行分配 9 大關鍵 Q&A

Q1：全港小一學額有否縮減？「高才通」子女會否加劇競爭？

A：學額隨人口下降而減少，只會加劇學校之間的「貧富懸殊」。減班情況除了少部分是「被迫」之外，絕大部分集中在中下游非受歡迎學校；至於傳統熱門受歡迎學校，競爭雖然或稍有減少，但依然非常激烈。

至於外界關注的「高才通」及「優才」等人才引進計劃，其子女入學影響暫時未顯著反映於小學界，更極少於小一階段參與派位計劃，準小一家長現階段不用過分考慮或過度憂慮。

Q2：甲二、甲三是否必須填寫？

A：甲部不受校網限制，本區或跨區皆可。通常如果填自行分配學位時已經報跨區學校，之後就應該考慮，甲部仍然報同間跨區學校還是選擇本區的學校。

甲部學位只佔統一派位的一成，每校往往僅得數個學額，因此經甲二、甲三獲派熱門學校的機會極其渺茫，甚至近乎零。如果沒有其他心儀學校，不妨空置甲二、甲三。萬一甲一沒有中選，便可以跳到乙一。如果亂填甲二、甲三，派入一間非心儀的學校，就沒有機會參加乙部抽獎。

Q3：填表甚麼時候進取、甚麼時候保守？

A：許多人都認為近年人口下降，大家填表時都可以更進取。這觀點也有道理，不過要提醒家長，受歡迎的學校其實差得不遠，而且家長應留意還有多少剩餘學額，是否憑運氣就足夠抽中。

另一個要考慮的是，乙一通常會選擇最心儀的學校，如果想進取一點，乙二、乙三可以考慮填估計仍有少量學額的心儀學校；如果希望保守一點，便填估計仍有學額的學校。其實要進取還是保守，都是視乎校網的位置。專家建議家長填表時採取一貫策略，因為專一選校可以避免三心兩意，無須為自己增添「想太多」的心理壓力。

Q4：坊間指「15分不必考慮名校」，是否注定陪跑？

A：這說法並不全面！手持15分的家長，若選擇報讀沒有宗教背景的學校（例如官立小學、慈善團體辦學團體如順德聯誼總會、保良局、東華三院等），可大大減輕「宗教分」帶來的差距。這些辦學團體旗下亦有不少頂尖地區名校，甚至擁有直屬或聯繫中學，極具升學優勢。

「15分不必考慮名校」主要適用於大熱宗教名校。以荃灣區為例，極受歡迎的浸信會聯會小學等，在自行分配階段「宗教分」已是基本入圍門檻。

Q5：15分應放手搏大熱名校，還是選二線小學求「一擊即中」？

A：建議家長召開家庭會議後，選定全家「最心儀」的那一間學校，以「不後悔」為唯一取捨標準。在整體適齡學童人口下降的趨勢下，派位結果往往會帶來驚喜，尤其在隨後的統一派位（大抽獎）階段更是如此。

教育局公布2027年9月入學「小一入學統籌辦法」。(資料圖片)

Q6：為後續叩門鋪路，今次是否必須堅持「1-1-1」？

A：以往「1-1-1」（即自行分配、統一派位甲部第一志願及乙部第一志願均填同一學校）的做法，是為了在6月叩門階段向心儀學校展示最大誠意。

然而，近年全港叩門學額大減，加上學生人口減少，不少名校已放寬限制，不再硬性規定只有「1-1-1」申請者才能獲得叩門面試機會，而是改為直接按學生個人實力收生。話雖如此，依然建議家長採取「1-1-1」策略。

Q7：家長選校太進取，結果全部學校落選，是否很多這些個案？

A：每年都有不少家長選校時過於進取，結果全部學校落空。很多家長都難以度過心理關口，熱門學校通常不會留有學額予乙三，乙四等的較後位置的申請人。如果家長只按照學校的受歡迎程度排列，而沒有考慮實際入讀機會，便可能接連落空。

另外，部分家長只填寫首三個志願，其餘選項全部留空，這種做法被稱為「自殺式填表」，是非常不明智的。家長應填滿選校表格的所有志願，這樣能避免跌進第二區，或者被派入最不受歡迎的學校。

Q8：交表前家長有何關鍵準備？常見盲點是甚麼？

A：在9月自行分配階段，家長需要預先準備好「宗教分」或「母校分（父/母/兄/姊為畢業生）」的有效證明文件。若對計分資格有任何不清楚之處，應立即致電相關學校查詢，切勿憑空幻想「我以為是這樣」，最終因不符資格而白白失分。

另外，自行分配階段選校不受校網限制；但若家長決定日後「搬屋轉校網」參加翌年1月的統一派位大抽獎，最遲須於12月前向教育局辦理地址更改手續。

Q9：家長應用怎樣的心態面對放榜？

A：小一統一派位主要靠隨機抽籤決定，家長能夠掌握的因素不多。建議家長先選定一間最心儀的學校，採取「1-1-1」策略。至於乙部第二及第三志願，則應考慮入讀機會。如果乙一、乙二都選擇最受歡迎的學校，一旦未能獲派，便可能被編配至較後的學校。

此外，家長切勿因派位結果不理想而責怪孩子，因為結果主要取決於運氣，與小朋友的表現無關。家長應避免讓孩子覺得，父母不喜歡自己入讀的學校，可能會增加他們適應的難度。

由於叩門學額有限，成功機會未必高，即使最終派位結果未如理想，家長亦應協助孩子適應新環境，避免讓他們對學校產生抗拒。

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小一自行分配學位重要日期與申請途徑

紙本申請表派發：9月1日起（可向幼稚園、民政諮詢中心或教育局區域服務處索取）

電子平台網上遞交：9月17日至9月25日（須以「智方便+」綁定帳戶）

紙本申請表遞交：9月21日至9月25日（直接遞交至所申請的官津小學）

注意事項：每名學童只限遞交一份申請，切勿重複向多於一所學校或同時以電子及紙本方式交表，否則申請作廢；凡已獲直資小學取錄並接受學位者，將不能透過統籌辦法獲派官津學位。