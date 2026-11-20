今日（20日）日間市區最低氣溫約在12度左右，是入秋以來的最低紀錄，天文台發出寒冷天氣警告。香港氣象學會發言人梁榮武解釋寒潮來襲，加上本港受天雨影響，令氣溫進一步下降。隨着由冷空氣組成的高壓脊移向東面，預計未來數日氣溫會逐步回升。



今日（20日）日間市區最低氣溫約在12度左右，是入秋以來的最低紀錄，天文台發出寒冷天氣警告。（湯致遠攝）

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11月整體氣溫偏暖 月底寒潮來襲相對遲

梁榮武表示，11月踏入秋天尾聲，寒潮是季節變化的自然過程，由冷空氣組成的高壓脊由中國北部或西伯利亞向南移，加上本港受天雨影響，令氣溫進一步下降，天文台日前已預測今日天氣轉冷。

對於寒潮11月底來襲，梁榮武形容時間上必然算遲，受全球暖化和超級厄爾尼諾現象影響，本月很多日子最高氣溫接近30度，整個月份偏暖。他指，雖然今日氣溫急降至12度左右，惟曾幾何時，11月最凍氣溫可低達6至7度，今日氣溫並沒有躋身首20個11月最寒冷天，而該首20排名中，只有一日屬於21世紀，「歷史上來說，今年11月絕對不算凍」。

香港氣象學會發言人梁榮武。（資料圖片）

料未來數日天氣回升

天文台預計未來幾天氣溫回升，梁榮武解釋，隨着高壓脊移向東面，寒潮對本港影響較為短暫，東風會把較溫暖的海洋氣流吹到本港，令氣溫會逐步回升。他又指，由於南方較北方溫暖，當冷空氣南下，實際溫度會變暖。

天文台今日（20日）上午9時50分更新的九天天氣預報，預計未來數日氣溫會逐步回升。。（天文台網頁截圖）