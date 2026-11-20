受強烈東北季候風影響，天文台在今日（20日）上午11時15分發出寒冷天氣警告，預測本港今明兩日天氣寒冷，日間市區最低氣溫約在12度左右，新界及高地會再低一兩度，呼籲市民注意保暖，多穿禦寒衣物，並應保持室內空氣流通。有醫生指出，寒流期間，清晨時分的睡房床頭，以及踏出家門的一刻，均是心血管最容易出事的關鍵時刻；若禦寒不當，隨時誘發猝死危機。他特別提醒市民，早上出門前切忌急於進行5件事，包括起床過猛、僅穿睡衣走動，以及天未亮便急於外出晨運等。



台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒於社交平台發文表示，大眾普遍以為氣溫驟降時，走在寒冷的戶外街道才是最危險；惟臨床統計顯示，清晨剛醒來時的睡房床邊，以及打開大門踏出室外的瞬間，才是心血管負荷急劇飆升、最易誘發猝死的高危時刻。

為減低低溫對心血管的衝擊，黃軒列出早上出門前切忌急做的5件事：

禁忌一：急於起身離床

睡醒後應先留在被窩內活動及伸展手腳，待血液循環適應後，再慢慢坐於床邊穿好保暖衣物，然後才下床。長者及心血管疾病患者尤其要放慢起床動作，避免血壓劇烈波動。

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禁忌二：僅穿睡衣走到寒冷處

建議睡前先將外套、襪子等禦寒衣物放在床邊隨手可及的位置，避免起床後身體在無遮擋下突然暴露於低溫環境中。

禁忌三：天未亮便急於外出晨運

清晨往往是全日氣溫最低的時段。「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）人士、長者及心血管病患者，宜待太陽出來、氣溫回升後才外出，或改於室內進行適量運動。

禁忌四：一出門即快步走、跑步或劇烈運動

運動前應先在室內做好熱身，外出時亦要注重保暖。運動後須盡快抹乾汗水並穿回外套，以免吹風着涼，令血管急劇收縮。

禁忌五：忽視胸悶、胸痛或突發無力等警號

若出現胸痛、呼吸困難，或面部歪斜、單側手腳無力、口齒不清等疑似中風或心臟病發徵狀，切勿拖延，必須立即求醫。

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從臨床生理學機制剖析，清晨之所以成為心血管事件的「奪命高峰」，在於人體正經歷複雜的荷爾蒙切換。醫學研究指出，人體在清晨醒來前後，交感神經系統會從睡眠狀態迅速甦醒，體內的皮質醇（Cortisol）與腎上腺素大量分泌，促使心跳加快、血壓自夜間低谷急遽飆升，形成所謂的「晨峰血壓」（Morning Blood Pressure Surge）。與此同時，身體經過整夜未補充水份，血液黏稠度與血小板的聚集活性處於全日最高峰。根據美國國家衛生院 (NIH) 的醫學文獻指出，人體暴露在低溫環境中會進一步刺激周邊血管劇烈收縮（Vasoconstriction），令原已處於高壓的心血管承受倍數級阻力。若原本血管已有動脈硬化或隱性狹窄，突如其來的血壓波動極易撕裂斑塊形成急性血栓，這正是許多人在離開溫暖被窩或踏出大門瞬間發生急性心肌梗塞或心律不整猝死的核心主因。

面對寒流期間頻發的猝死危機，三高病患與長者在冬季起床時應遵循「慢一點、暖一點、晚一點」的三大原則。睡醒時應在被窩內先伸展手腳肢體、深呼吸數次，待神經與血液循環喚醒後，坐在床邊披上防風保暖外套與保暖襪才踩踏冰冷地板；如欲進行早晨運動，切忌在天未破曉、氣溫最低的清晨 5 至 7 點冒寒出門，建議延後至早上 9 點後太陽露臉、環境氣溫回升才外出；若出門前察覺胸口有「如巨石重壓」般的胸悶、呼吸急促，或突然出現嘴歪、眼斜、單側手臂發麻無力、說話模糊等徵狀，絕不可誤以為是單純著涼而躺下休息，這往往是急性心肌梗塞或缺血性腦中風的黃金搶救信號，務必立即召喚救護車送院急救！