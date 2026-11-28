動植物公園是不少港人的周末好去處，園內有不少小動物，更住著一家瀕危野生動物紅毛猩猩（婆羅洲猩猩）。但園中動物是否真的開心？關注動物權益的生態攝影師表示，留意到園區內有一隻紅毛猩猩出現 「反芻」行為，不斷吐出咀嚼後的食物，然後再逐份吃回，擔憂猩猩心理狀態不健康。



有獸醫指出，猩猩沒有複胃結構，出現反芻行為不正常，並分析相關行為或與5個因素有關，包括猩猩覺得食物美味想重新品嚐、籠內缺乏「仿大自然設計」，令動物感到沉悶及焦慮，衍生異常行為等。他建議園方豐富籠內環境，並調整餵食方式及食物種類。



康文署表示，公園一直密切關注猩猩的身心狀況，目前5隻猩猩的健康均屬正常，又說留意到有猩猩進食時，會先咀嚼食物然後將食物逐粒吐出再重新進食，將持續觀察該行為，評估對猩猩健康的影響，並適當處理。



動植物公園內有5隻猩猩，有猩猩將手穿過鐵網，觸摸網外樹葉。（陳小姐提供）

動植物公園內有5隻猩猩，有猩猩將手穿過鐵網，觸摸網外樹葉。（陳小姐提供）

生態攝影師多次到訪 發現猩猩「反芻」

香港動植物公園內住有5隻紅毛猩猩（婆羅洲猩猩），分別是42歲雌性馬迪加、 31歲雄性Vandu、30 歲雌性華芭，以及華芭所生、現時已15歲的龍鳳胎雲雲與華華。熱愛野生動物的生態攝影師陳小姐曾多次到訪動植物公園，發現園內5隻猩猩神情均鬱鬱寡歡。

陳小姐說，籠舍内沒有綠色植物供猩猩玩耍，大部分猩猩趴在地上休息，有猩猩曾伸手觸摸籠外的樹葉，亦有猩猩進食後嘔吐，再吃回嘔吐食物。

動植物公園內住著5隻紅毛猩猩，分別是42歲雌性馬迪加、 31歲雄性Vandu、30 歲雌性華芭，以及華芭所生、現時已15歲的龍鳳胎雲雲與華華。（陳小姐提供）

動植物公園內住著5隻紅毛猩猩，分別是42歲雌性馬迪加、 31歲雄性Vandu、30 歲雌性華芭，以及華芭所生、現時已15歲的龍鳳胎雲雲與華華。（陳小姐提供）

動植物公園內住著5隻紅毛猩猩，分別是42歲雌性馬迪加、 31歲雄性Vandu、30 歲雌性華芭，以及華芭所生、現時已15歲的龍鳳胎雲雲與華華。（陳小姐提供）

半年後重訪未見改善

曾赴海外擔任動物義工、具備照顧紅毛猩猩經驗的陳小姐認為，動植物公園內的籠舍環境並不適合猩猩居住。她引述東南亞動物園及水族館協會（SEAZA）的《動物福利標準》指出，園方應為動物提供樹枝、墊材等物料，供其休息及築巢。

陳小姐認為猩猩的異常行為反映其心理不健康，半年前已向申訴專員公署及園方投訴，促請在籠內種植植物，增加自然元素；園方曾回覆會改善，惟她半年後重訪，籠舍環境未見改善。

猩猩華華進食不久後，便將食物吐出，並整齊地分成7份放在欄杆上逐份吃回，短短幾分鐘，猩猩重複該動作多次。（梁偉權攝）

記者到訪目擊華華重複吐出食物於欄杆

《香港01》11月上旬曾到訪動植物公園觀察，期間亦發現猩猩進食後出現反芻。5隻猩猩現時分別居住於3個籠舍，籠中雖設有樹木，但僅得光禿禿的樹幹，不見樹葉。

記者逗留期間，也目擊猩猩華華在進食不久後，將食物吐出，並整齊地分成7份放在欄杆上逐份吃回，短短幾分鐘，猩猩重複該動作多次。另外，記者星期一（23日）再訪動植物園，發現華華獨處於籠舍中的小空間，空間內沒有任何玩樂設施。

猩猩華華進食不久後，便將食物吐出，並整齊地分成7份放在欄杆上逐份吃回，短短幾分鐘，猩猩重複該動作多次。（梁偉權攝）

獸醫：猩猩反芻行為不正常

獸醫黎昌生表示，猩猩身體構造與人類相似，沒有複胃結構，出現反芻行為並不正常。他分析猩猩出現反芻行為或與5個因素有關，包括園方餵食糖分較高、纖維低的水果等食物；猩猩覺得美味，或因為「貪吃」而將食物吐出再重新品嚐一次。

此外，野生靈長類動物在自然界中，從早到晚絕大部分時間都花在尋找食物上，但在圈養環境下食物垂手可得，猩猩為延長進食時間，可能透過反覆吐出再進食來打發時間。

他又指，在野外生活的猩猩社交互動及生活複雜豐富，若籠舍空間有限，「仿大自然設計」不足，缺乏足夠的社交與環境刺激，容易令動物感到沉悶與焦慮，產生異常行為。

至於在同一環境及飲食習慣下，為何只有個別猩猩出現反芻，黎昌生認為或因動物與人類相似，存在個別性格與習慣差異。

長期「反芻」難糾正 胃酸會腐蝕食道及牙齒

黎昌生續稱，雖然此行為未必即時構成致命危險，但若演變成固定習慣便難以糾正，長期反覆將食物及胃酸吐出，不僅會影響猩猩的胃口，胃酸更會腐蝕其食道、牙齒及牙齦，損害健康。

促園方豐富籠舍環境 調整餵食

黎昌生建議園方可豐富籠舍環境，例如增設天然植物、攀爬架或仿自然樹木結構，讓猩猩有更多攀爬與活動空間。同時，園方應調整餵食方式及食物種類，減少高糖分食物並增加高纖維食材以延長咀嚼及進食時間，亦可將食物藏於不同位置或器具中，鼓勵猩猩動腦「覓食」以模擬野外生活模式。

黎昌生建議園區可從豐富籠內環境，例如增設天然植物、攀爬架或仿自然樹木結構，讓猩猩有更多攀爬與活動空間。（資料圖片）

5隻猩猩健康 會持續觀察猩猩「反芻」行為

康文署回覆查詢時表示，公園團隊一直密切關注猩猩的身心狀況，目前5隻猩猩的健康均屬正常。飼養員亦曾留意到有猩猩在進食時會先咀嚼食物，再逐粒吐出重新進食，團隊會持續觀察，並評估該行為會否影響健康，以作跟進。至於華華為何獨處，署方表示當時正值每日籠舍清潔時間，動物會暫時轉移至籠舍內的休息區。

膳食及環境方面，署方指出猩猩日常以蔬果為主食，輔以靈長類動物專用餅乾及高纖維麥包，偶爾亦會以麥包或乳酪作為訓練獎賞。飼養員平日會用蕉葉、麻布袋或紙箱包裹食物並置於高處，以鼓勵猩猩探索及展現自然覓食行為。

動植物公園內住著5隻紅毛猩猩，分別是42歲雌性馬迪加、 31歲雄性Vandu、30 歲雌性華芭，以及華芭所生、現時已15歲的龍鳳胎雲雲與華華。（梁偉權攝）

猩猩頻破壞加種植物 正研究其他可行方式

至於綠化問題，署方解釋籠舍內外均設有植被，園方過往曾多次嘗試在籠內加種植物，惟猩猩對新事物充滿好奇，植物往往在栽種後不久便遭破壞，團隊正研究以其他可行方式在籠內進行綠化。

就何時會擴大猩猩生活空間，康文署表示其中一個籠舍的最後階段工程預計於今年底展開，爭取明年上半年完工。目前該籠舍的主鋼鐵及屋頂結構已大致完成，建築署亦已配合猩猩的生活習性完成細部設計優化，例如改善橫樑結構等。