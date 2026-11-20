《香港01》昨日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會暨01金融科技卓領大獎頒獎禮2026」。創新科技及工業局局長孫東致辭表示，AI已經對各行各業產生深遠影響，企業需要擁抱科技，才可以在數碼化浪潮中走得更前。他又指，特區政府會推動企業創新，改善營商環境，並做好風險管理，協助企業把握AI帶來的機遇。



《香港01》昨日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，創新科技及工業局局長孫東致辭。（黃寶瑩攝）

《香港01》昨日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，聚焦金融科技未來發展、如何平衡科技創新與合規、人才培育等議題。（梁鵬威攝）

《香港01》昨日（19日）舉行「金融科技前瞻研討會」，聚焦金融科技未來發展、如何平衡科技創新與合規、人才培育等議題。（梁鵬威攝）

孫東表示，金融是香港的優勢產業，根據最新全球金融中心指數報告，香港總排名維持全球第三及亞太區第一。他又指，金融界一直推動業界研發及採用金融科技，提升企業工作效率和服務質素，現時香港已匯聚超過1,400間金融科技企業，反映香港金融科技生態圈蓬勃發展。

他又指，特區政府正從推動企業創新、改善營商環境、做好風險管理三方面，協助企業把握AI帶來的機遇。其中，政府會推動產學研協作，引領業界繼續創新。他指，香港作為國際金融中心，是開發和測試不同創新科技的理想地點，涵蓋數據科學、統計學、電腦科學等範疇。InnoHK創新香港研發平台設有專門研發相關科技的實驗室，利用AI和數據科學，開發不同的金融服務解決方案。

孫東又表示，政府會建立安全、可信、標準化的數碼企業身份體系，推動數碼增值及行業發展。他指，特區政府即將推出數碼企業身分平台，平台猶如企業版的「智方便」，可讓公司使用電子政府服務，並在進行商業網上交易時，更安全、快捷地認證身分，及進行數碼簽署。

政府並會做好AI風險管理，正研究立法打擊深偽技術相關罪行，賦權下架網上潛在金融詐騙內容。隨著代理式AI技術發展成熟，政府會與香港人工智能研發院，構建全社會適用的智能體安全管理指引，確保技術安全可控。孫東又指，AI已經對各行各業產生深遠影響，企業需要擁抱科技，才可以在數碼化浪潮中走得更前。