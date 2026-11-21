精靈寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》「無極巨化無極汰那對戰日」今日（21日）上午11時至下午2時限時舉行，只要擊敗傳說寶可夢「無極汰那」，雖然無法直接捕捉，但可獲得豐富的遊戲獎勵。有網民今早號召玩家由港鐵九龍站出發前往西九文化區挑戰活動，獲大批「訓練員」響應，整個海旁人頭湧湧，過百人都低頭緊盯手機，場面非常壯觀。

有資深玩家表示，高峰期聚集約200至300人，現場氣氛熾熱，更形容為「動物大遷徙」。



《Pokémon GO》「無極巨化無極汰那對戰日」11月21日上午11時至下午2時限時舉行，有大批「訓練員」前往西九文化區挑戰，整個海旁人頭湧湧。（pkmgohk@Threads）

《Pokémon GO》今日限時活動挑戰傳說寶可夢「無極汰那」

精靈寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》營運方10月29日宣布，在「巨大足跡」活動期間，「訓練員」可挑戰再次襲來的傳說寶可夢「無極汰那」，雖然「訓練員」擊敗「無極汰那」後無法直接捕捉，但可獲得豐富的遊戲獎勵。

活動「無極巨化無極汰那對戰日」今日（21日）上午11時至下午2時限時回歸，有網民今早號召「訓練員」於早上10時30分到港鐵九龍站集合，一同出發前往西九文化區挑戰活動。

精靈寶可夢手機遊戲《Pokémon GO》營運方10月29日宣布，在「巨大足跡」活動期間，「訓練員」可挑戰再次襲來的傳說寶可夢「無極汰那」。（Threads）

西九文化區海旁人頭湧湧 所有人低頭緊盯手機

從社交平台的影片所見，玩家年齡層廣闊，以青年為主，也有中年人及小童。活動期間西九文化區海旁聚集大批「訓練員」，幾乎所有人都低頭緊盯手機專注挑戰活動，路上人頭湧湧，看不見盡頭，估計已有過百人，場面非常壯觀。

10年資深玩家Leo稱高峰期聚集約300人。（梁偉權攝）

圖為Leo形容為「數值怪獸」的無極汰那。（梁偉權攝）

資深玩家稱高峰期聚集約300人 形容「動物大遷徙」

10年資深玩家Leo表示，西九文化高峰期聚集約200至300人。他解釋，無極汰那是「數值怪獸」，遊戲推出10年以來只復刻兩次，因此對玩家十分吸引。

冇幾耐就動物大遷徙一次，好誇張。 資深玩家Leo

Leo與兩名朋友一起到場遊玩。（梁偉權攝）

Leo又指，由於Pokémon GO已踏入10周年，近月推出不同的活動，因此吸引不少玩家外出遊玩。他並讚揚現場氣氛熾熱，認為「香港係需要呢啲嘢」。