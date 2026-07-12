Pokémon GO｜尖東續多人捉「超夢夢」　長者攜五機　13歲童捕28隻

手機遊戲 Pokémon GO 迎來十周年，首度推出神獸「超夢夢」的進化版「超級超夢夢X和Y」，在「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動中出現，昨日（11日）起一連兩日引來大批市民及玩家聚集尖東站「捉精靈」。今午（12日）約12時，港鐵尖東站內目測有逾一兩百人聚集。有玩家稱「抓精靈」已是退休生活的一部分，亦有退休的十年玩家帶五部電話到場，期望開滿全圖鑑。



退休的王小姐，今天專程帶了五部電話和凳仔來尖東抓小精靈。（李可榆攝）

長者玩家五機衝圖鑑

Pokémon GO Fest 2026全球活動從昨日（11日）起一連兩日舉行，首度推出神獸「超夢夢」的超級進化版「超級超夢夢X」和「超級超夢夢Y」，香港的活動在港鐵尖東站一帶舉行。今午（12日）約12時，尖東站內目測有逾一兩百人聚集，有不知活動的路人感嘆：「怎麼這麼多人？」。

已退休的王小姐今天專程帶了五部電話和凳仔來尖東抓小精靈。為方便自行組隊，她準備了五部手機、一張凳仔，稱「自己便是一個team」。她是初代玩家，已遊玩長達十年，每逢推出活動便會專程參與。她今天的目標是滿圖鑑，她稱：「要抓完九隻，活動到七點才結束嘛。

今午（12日）約12時，尖東站內目測有逾一兩百人聚集。（李可榆攝）

六旬玩家：已是吃飯喝水般的日常

六十多歲已退休的王先生在今日11點在尖東站抓精靈，一個小時內抓了八隻「超夢夢」。他兩年前開始玩遊戲，每日玩一至兩個小時，已經是退休生活的一部分。他稱在尖東站捕抓較輕鬆，其他地點捕獲數量相近，但天熱會更辛苦。

60歲的羅小姐是十年玩家。她坦言「長期玩遊戲早已變成像吃飯喝水一般的日常習慣」。平日會利用午飯、下班搭地鐵的零碎時間遊玩，每日累計大概一至兩小時，以後退休也會玩。她平時大多到九龍灣捕捉，該處僅有三個擂台，一小時最多只能進行六場，而本次地點擂台數量充足，認真捕捉的話一小時能捉到六至七隻。

13歲的Kaylor一個月前才成為玩家，他連續兩日到尖東捉精靈，逗留兩小時已成功捉到28隻「超夢夢」。（李可榆攝）

13歲新手玩家兩小時捕獲28隻超夢夢

13歲的Kaylor一個月前才成為玩家，他連續兩日到尖東捉精靈，逗留兩小時已成功捉到28隻「超夢夢」。當被問及有什麼捕抓技巧，他說：「等別人打完再進去。」