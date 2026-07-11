Pokémon GO｜尖沙咀千人聚集捉「超夢夢」　有玩家挑戰200場道館

手機遊戲 Pokémon GO 迎來十周年，首度推出神獸「超夢夢」的進化版「超級超夢夢X和Y」，在「Pokémon GO Fest 2026：全球」活動中出現，引來大批市民及玩家聚集街頭「捉精靈」，恍似回到10年前熱潮之初的墟冚場面。今午（11日）約4時，尖沙咀街頭及港鐵尖東站內目測有逾千人聚集。有資深玩家早上8時已抵達，挑戰200場道館，另有6歲男童與親友上午先到啟德，下午轉戰尖沙咀打道館，最終成功將精靈進化成「超級超夢夢Y」。



Pokémon GO Fest 2026引發全城熱潮，今午（11日）約4時，尖沙咀街頭及港鐵尖東站內目測有逾千人聚集。（勞顯亮攝）

Pokémon GO Fest 2026引發全城熱潮，今午（11日）約4時，尖沙咀街頭及港鐵尖東站內目測有逾千人聚集。（勞顯亮攝）

Pokémon GO Fest 2026全球場今日（11日）起一連兩日舉行，首度推出神獸「超夢夢」的進化版「超級超夢夢X」和「超級超夢夢Y」。玩家可透過挑戰道館捉「超夢夢」，在累積足夠能量值後進化。活動期間，遇見異色寵物小精靈的機率亦將提高。

Pokémon GO十周年觸發熱潮回歸 玩家狂捉48隻「超夢夢」

活動引發全城熱潮，官方亦在港鐵尖東站一帶舉行活動。今午（11日）約4時，尖沙咀街頭及尖東站內目測有逾千人聚集。15歲玩家Lucas自8歲起在家人介紹下接觸遊戲，至今已是資深玩家。他今日專程到尖沙咀捉精靈，因道館密集，逗留兩至三小時已成功捉到48隻「超夢夢」，包括兩至三隻異色精靈。他自言未有「課金」，讓身旁友人羨慕不已。

活動期間，遇見異色寵物小精靈的機率亦將提高。（勞顯亮攝）

另一玩家阿田稱，以往只能捉到兩至三隻「超夢夢」，但單是今日已捕獲逾40隻，包括一隻異色精靈。同行23歲友人Tom同樣捕獲40多隻，他說自小學NDS年代起已是寵物小精靈玩家， 而 Pokémon GO 推出後斷斷續續玩了10年，預計明日會繼續到尖沙咀「打道館」。

同樣是10年玩家的Leo今早8時便抵達尖沙咀，已挑戰約200場道館，收獲20隻異色精靈。他與20多名玩家自去年組成團隊，今日更特地帶備旗幟到場。

尖沙咀一帶道館密集，因此吸引大批玩家聚集。

6歲小玩家成功收服「超夢夢」進化變身「超級超夢夢Y」

此外，6歲Carlos與親友一行五人，早上先到啟德「捉精靈」，下午3時轉戰尖沙咀。他笑言已成功進化「超級超夢夢Y」，期待明日繼續「捉精靈」。他提到最喜歡的小精靈是「烈空坐」，可惜尚未捕獲；同行祖母則成功捉到，笑稱會考慮送給孫兒。Carlos父親亦捕獲逾百隻精靈，曾「課金」約千元，又稱為免兒子沉迷，會在同行時才會讓他遊玩。

6歲Carlos已成功將「超夢夢」進化為「超級超夢夢Y」。（勞顯亮攝）