發展局局長甯漢豪表示，局方積極推動工務部門以創新思維及創新科技，提升城市抵禦氣候變化的韌性。其中，渠務署推展多項防洪基建工程，包括最近於10月落成的坪輋雨水蓄洪池。署方並與大學合作開發「人工智能水浸監測系統」，分析警務處「銳眼」系統中閉路電視鏡頭影像，識別及判斷水浸嚴重程度，並可發出警報，協助人員快速派遣緊急應變隊伍。



渠務署團隊在興建坪輋蓄洪池期間，打破「待場地就緒才施工」的慣常做法，預先將井內管道分段組裝，令設施得以在今年雨季內投入服務。（發展局圖片）

渠務署團隊在興建坪輋蓄洪池期間，打破「待場地就緒才施工」的慣常做法，預先將井內管道分段組裝，令設施得以在今年雨季內投入服務。（發展局圖片）

坪輋蓄洪池10月落成 近一個標準泳池容量

甯漢豪在網誌表示，渠務署今年10月底，於坪輋興建雨水蓄洪池作中期措施。蓄洪池容量達2,000立方米，接近一個標準泳池容量，配備截流渠及四台強排抽水泵，當平原河上游及其支流水位過高，河水會被截流至蓄洪池作臨時儲存，並透過強排抽水泵將河水排放到下游較寬闊河段，有效減低附近水浸風險。

「淼立識」利用二維（2D）圖像顯示暴雨期間最大水浸範圍和深度；「淼弈析」能夠按天文台預測的暴雨發展，動態顯示全港未來兩小時內可能發生的水浸情況。（發展局圖片）

建立四智能系統 提前識別水浸、掌握現場實況等

渠務署亦積極運用大數據及人工智能等創新科技，建立各有分工的4個智能系統：「淼立識」協助提前識別高水浸風險地區；「淼弈析」在試行地點預測水浸動態發展；「人工智能水浸監測系統」協助掌握現場實況，而「人工智能泵組健康監測系統」則監測排水泵組，進一步強化整體應急管理效率。

「人工智能水浸監測系統」分析警務處「銳眼」系統中超過300支閉路電視鏡頭影像，可識別及判斷水浸嚴重程度，並即時發出警報。（發展局圖片）

AI駁「銳眼」預警水浸

現場監測方面，渠務署與科大合作開發「人工智能水浸監測系統」，接收及分析警務處「銳眼」系統中超過300支閉路電視鏡頭影像，以人工智能自動識別及判斷水浸嚴重程度。水浸發生初期，系統可即時向緊急事故控制中心發出警報，協助人員快速派遣緊急應變隊伍。署方正積極擴大系統的覆蓋範圍，持續加強本港的防洪應變效率。