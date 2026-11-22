香港與智利早前簽署雙邊工作假期計劃協議，勞工及福利局局長孫玉菡今日（22日）於電台節目表示，至今約有10萬人次的香港青年參加工作假期計劃，到世界各地進行工作假期，並指陸續與多個南美國家持續洽談，其中與智利的工作假期計劃料明年上半年實施。



勞工及福利局局長孫玉菡。（資料圖片）

香港智利11.18簽署雙邊工作假期計劃協議

香港與智利本月18日簽署雙邊工作假期計劃協議，智利為香港第15個雙邊工作假期計劃夥伴。在香港與智利的工作假期計劃下，雙方青年人可以申請簽證，在智利或香港逗留最多12個月，期間可從事短期工作以賺取旅費，或修讀短期課程，雙方每年各有100個名額。

孫玉菡今早於商台節目《政好星期天》表示，香港至今約有10萬人次青年曾參與工作假期計劃，當中四分之三的參加者選擇前往澳洲，相信新協議能為香港年輕人提供更多選擇。

孫玉菡：料計劃最快明年上半年可推行

孫玉菡又說，港府正與數個南美國家洽談開放，當中又以智利與香港的合作意欲最強，適逢智利總統到深圳參與APEC（亞太區經濟合作組織）會議，本港與智利「一拍即合」簽訂協議。他說，仍要與智利當局進行書信交換後才可落實工作假期計劃，相信最快明年上半年可推行。

本港有完整人才政策 有利吸引南美洲人才

孫玉菡指，本港已有完整人才政策，也能吸引南美洲人才來港發展，特別是不少南美人才於北美讀書，其就讀的院校已涵蓋於高才通計劃的大學名單，「希望香港作為第一個窗口、跳板，開展他們新的經濟發展。」

自2001年起，香港已先後與新西蘭、澳洲、愛爾蘭、德國、日本、加拿大、韓國、法國、英國、奥地利、匈牙利、瑞典、荷蘭及意大利（即將生效）訂立工作假期計劃。