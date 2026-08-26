澳洲擬收緊工作假期簽證政策　農業界憂勞動力短缺衝擊糧食安全

隨著房價飆升掀起反移民情緒，推高右翼政黨的支持率，澳洲政府正計劃收緊打工度假簽證（working holiday visa）政策，但這卻讓依賴外來勞工的農場和其他企業深感不安。



澳洲政府網站顯示，所有打工度假簽證申請中，有一半可在不到一天內處理完畢，90%可在25天內處理完畢。

然而，據《日經亞洲》星期三（8月26日）報道，一名22歲的日本公民在等待兩個月後，才於8月18日收到簽證通知。他說：「我提前訂了機票，所以一直擔心簽證能否及時獲批。」他透露，自己最終錯過了原定航班。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）早前說，打工度假簽證的處理速度正在放緩。據澳洲媒體報道，政府計劃很快公布移民政策調整方案。

2026年7月2日，澳洲坎培拉，藝術、內政、網路安全、移民和公民事務部長兼眾議院領袖伯克（Tony Burke）在眾議院發表演說。（Getty）

與此同時，住房短缺已推高澳洲購房者和租戶的住房成本。房地產資訊網站Domain的資料顯示，悉尼多戶住宅的平均月租為3389澳元（約1.9萬港元），獨立屋為3693澳元（約2萬港元），較2022年上漲約30%。

民眾對房地產價格與租金飛漲的不滿正轉向移民。澳洲智庫洛伊研究所的一項調查顯示，55%的受訪者認為移民過多，主張大幅削減移民人數的極右翼小黨一國黨（One Nation）的支持率正迅速上升。

由於審批緩慢，加上建築工人短缺，住房供應難以增加，澳洲政府正通過收緊移民政策來抑制需求。

學者：短期打工者缺政治影響力 先遭政策波及

留學生和持打工度假簽證的年輕人是最先受到影響的群體之一。自2023年以來，政府已將學生簽證申請費提高至原來的三倍以上，提高學生簽證申請人的最低銀行存款要求，並調高打工度假簽證費用。

墨爾本大學日本研究副教授大石奈奈接受《日經亞洲》訪問時說：「打工度假簽證持有者大多是年輕的臨時居民，沒有遊說團體代表他們的利益。與技術移民相比，他們被認為政治影響力較小，因此對他們施加限制可能更容易。」

在澳洲農場裏的生活，既是工作，也是享受。（參考圖片／Getty Images）

澳洲所簽發的第417類「打工度假」簽證，主要面向日本和英國公民；第462類「工作與度假」簽證則覆蓋中國和印尼等國家，這類簽證按國家設有名額上限，目前大多數國家的申請已暫停受理。

簽證審批放緩正衝擊依賴打工度假簽證持有者的企業。在悉尼營運的Zen Japanese Massage連鎖店30多名員工中，約一半持這類簽證。

店主福富貴彥說：「兩三年前，即使不發布招聘廣告，我們每個月也能收到五六份求職申請。但過去一年左右，申請人數有所下降。」

連鎖店時薪為45澳元（約253港元），遠高於26.44澳元（約149港元）的最低時薪。福富說：「打工度假者至關重要。客流量正在增加，但招聘成為瓶頸，限制了我們的擴張。」

已經在澳洲的簽證持有者也感到擔憂。如果持有人受僱於農業等勞動力短缺領域，打工度假簽證可續簽兩次。一名去年抵達澳洲、在食用花卉農場工作的日本員工剛剛完成第二次續簽申請。她趕在政策可能改變前匆忙辦完了手續。

儘管打工度假計劃旨在促進文化交流，但它也已成為澳洲農業部門的重要支撐。

2026年3月16日，澳洲墨爾本，圖爲顧客在Coles超市選購蔬菜。（Getty）

農場業者警告：削減度假打工者損害糧食安全

澳洲全國農民聯合會（NFF）警告，削減臨時移民人數可能使糧食安全「面臨風險」。澳洲穀物生產者協會對「削弱打工度假者在季節性勞動力組合中作用的政策安排」表示擔憂，指「可能損害至關重要的收穫能力」。

隨著中東戰爭推高燃料和化肥價格，勞動力成本激增可能使農場面臨倒閉風險。

目前，澳洲政府設有一項從太平洋島國引進農業勞工的計劃，政府稱計劃將限制打工度假簽證收緊所帶來的影響。但計劃的前提是勞工須在一段時間內為單一僱主工作。

西悉尼大學旅遊研究講師詹姆斯（Donna James）告訴《日經亞洲》，打工度假簽證持有者能夠更靈活地從事短期工作，因此對收穫期難以預測的農場至關重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

