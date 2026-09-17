澳洲擬減少移民　限制留學生帶家屬　工作假期簽證續簽採抽籤制

澳洲收緊移民政策，內政部長伯克（Tony Burke）9月17日公布將限制留學生帶家屬陪伴，也會把工作假期簽證續簽改為抽籤制。澳方目標在2028年把淨移民減至22.5萬人。



伯克稱，目標把淨海外移民人數由2025年的約30萬人，減到2026至27年度的24.5萬人，至2028年減少到22.5萬人。

新政策將限制留學生帶伴侶及兒女陪伴，除了一些申請人如部份博士生、來自太平洋島國、東南亞的申請者外，新申請的留學生不會允許帶同家屬赴澳。留學生只有在升讀更高學歷課程時，才會獲准續簽學生簽證。

澳洲內政部長伯克（Tony Burke）2026年9月17日公布澳洲收緊移民政策（Reuters）

工作假期簽證續簽也將引入抽籤制度，希望把簽證延期至第二年或第三年的申請者，將面對抽籤制和名額限制，只有4.5萬人會獲批續簽第二年，僅5000人會獲批續簽第三年。

伯克並稱，澳洲將加強對簽證逾期滯留人員的執法力度，包括增聘100名執法人員，並研究把墨爾本一處原本在疫情時的隔離設施改作移民拘留場所。

澳洲極右翼政黨支持率飆升

路透社指，澳洲極右翼政黨「一國黨」（One Nation）在近期民調中支持率飆升，並主張3年內將臨時移民數量削減75萬人，以給予澳洲人「喘息空間」，讓政府備受壓力，伯克則否認收緊移民政策是受「一國黨」影響。