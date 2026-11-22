為慶祝囚徒解放日（Bandi Chhor Divas），灣仔錫克教廟今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，當晚上約6時亮起藍燈後，營造出一片耀目燈海，不少網民大讚璀璨亮麗，更有人形容恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。由於坊間反應熱烈，燈飾一再延長展示期限，目前已延至本月30日。廟宇成員昨日（21日）也向傳媒解釋，錫克廟之所以亮藍燈，是因為藍色在錫克教中具有濃厚歷史意義，象徵戰士的勇氣與無畏。



灣仔錫克教廟今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟。（資料圖片／張智浩攝）

灣仔錫克教廟今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟。（資料圖片／張智浩攝）

灣仔錫克教廟今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟。（資料圖片／張智浩攝）

灣仔錫克教廟今年首度在廟宇外圍大規模掛起一串串燈飾，幾乎覆蓋整座廟，每日傍晚約6時亮起藍燈，這片藍色燈海，有人形容恍如迪士尼人氣動畫《魔雪奇緣》（FROZEN）的建築。

廟宇秘書Gurmanpreet Singh Khara指，節慶燈飾均由信徒義工自主採購、設計及安裝，顏色搭配與具體設計均由義工團隊全權決定，充分體現錫克教徒的無私奉獻。

點燈象徵追求人權、自由與破除黑暗

另一廟宇秘書Jujhar Singh Joeke則指，藍色在錫克教中具有濃厚歷史意義。他說，第十代古魯Guru Gobind Singh Ji於1699年創立卡爾沙聖潔團（Khalsa），當時戰士均身穿藍色制服；古魯最小的兒子Fateh Singh、後世傳奇名將Hari Singh Nalwa，在歷史上亦以藍色與黃色戰袍的形象著稱，故藍色象徵戰士的勇氣與無畏。廟方強調，點燈的核心在於象徵追求人權、自由與破除黑暗。

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灣仔錫克教廟為慶祝囚徒解放日(Bandi Chhor Divas)和排燈節（Diwali）在廟外掛起串串藍燈，營造出一片燈海，吸引大批市民到場圍觀打卡。（湯致遠攝）

亮燈後每天吸引逾300名華人前來參訪

Jujhar Singh Joeke表示，每年此時廟宇都會掛起燈飾，未料今年吸引大量本地市民關注，對此深感榮幸，並感謝市民對廟宇的厚愛。他說，亮燈一個多星期以來，每天吸引逾300名華人前來參訪，廟宇對此感到高興，歡迎所有人前來了解錫克教文化及享用膳食，更尊重有市民形容亮燈後像「Frozen冰雪城堡」，廟宇亦有本地華語義工主動在門外向市民用粵語解說文化歷史、注意事項等。