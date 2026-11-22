最大國產郵輪愛達·花城號今日（22日）於廣州南沙正式首航，航程將經過香港及越南。有港人家庭特意到廣州南沙搭船、也有已移居外地的港人半年前到旅行社訂購船票，希望體驗乘搭國產郵輪，他們大讚花城號空間充足、裝修華麗。



愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳表示，花城號明年將以香港為母港，並部署19個從香港出發的航次，船內特意設置粵語服務及廣式餐點，希望進一步吸引香港本地旅客，並透過香港接觸更多國際旅客。



郵輪上的泳池。（林子慰攝）

郵輪上的泳池。（林子慰攝）

郵輪上有水上玩樂設施。（林子慰攝）

愛達花城號啟航時，對岸有人揮手送別。（林子慰攝）

香港家庭趁南沙乘搭郵輪 大讚空間充足、裝修華麗

第二艘國產大型郵輪「愛達·花城號」今日（22日）啟航，航程6日5夜，將前往香港及越南順化（真美港）。今次航班有逾3800名乘客乘搭，當中一半旅客來自大灣區。

伍先生一家四口特意從香港到南沙乘搭花城號，他原想乘搭同為國產郵輪的魔都號，但一直拖延，直至看見花城號首航航程。「我覺得好開心，自己國家開始有能力做，希望將來可以做更大更快嘅船」。

雖然剛上船，但伍先生已被船上環境驚艷，「我啱啱先行一個圈，所有嘢我都覺得係一個新嘅體驗」，續大讚餐廳、大堂等空間感充足、裝修華麗。

伍先生一家四口特意從香港到南沙乘搭花城號。（林子慰攝）

居外地港人首次搭國產郵輪：好開心

已移居多倫多的港人黎先生與太太也是奔著國產郵輪首航搭船，半年前已到旅行社訂購船票。黎先生說，以往常搭外國郵輪，首次搭國產郵輪「好開心」，「其實去越南唔吸引，我主要都係想見識下中國呢架咁靚嘅郵輪」。

花城號明日（23日）會於香港停留一日，黎先生指屆時會前往探望在港的兒子。他又說，希望日後分流處可增加更多指示牌，讓人更容易知道登船序號，「唔係個個都識聽普通話」。至於預計花費多少旅費，黎先生說：「無諗嘅，預算一個人一萬蚊左右」。

已移居多倫多的港人黎先生與太太奔著國產郵輪首航搭船，半年前特意去香港永安旅遊社訂購船票。（林子慰攝）

明年以香港為母港 19航次從香港出發

愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳表示，花城號明年將以香港為母港，並部署19個從香港出發的航次，船內特意設置粵語服務及廣式餐點，希望進一步吸引香港本地旅客，並透過香港接觸更多國際旅客。

據此前公布，花城號於2027年香港母港航季涵蓋3月下旬至5月初、6月下旬至7月底、及10月下旬至11月上旬三個階段，推出赴越南、韓國、無目的地海上游航次等，預計最低票價約港幣1150元起。

跳水冠軍郭晶晶在啟航儀式中表示，郵輪旅行承載著人們對美好生活的嚮往，祝福花城號風航順遂、航程平安。

愛達郵輪產品與客戶體驗助理副總裁國佳。（林子慰攝）

奧運跳水冠軍郭晶晶在啟航儀式中表示，郵輪旅行承載著人們對美好生活的嚮往，祝福花城號風範順遂、航程平安。（林子慰攝）

全長341米 擁有2130間房 可容納逾5000人

「愛達•花城號」全長341米，總噸位達14.19萬噸，擁有2130間豪華客房和套房，滿載可容納5232名賓客，擁28間餐廳及酒吧，亦設劇院、水療中心、健身房、康健設施、攀爬網、泳池等設施，是現時中國最大的國產郵輪。

船上亦設不少表演活動。（林子慰攝）