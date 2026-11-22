衞生署衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名有長期病患的74歲男子，他於本月19日開始出現發燒及全身乏力，翌日到私家診所求診，同日情況惡化，被帶到廣華醫院急症室求診及入院治療，臨床診斷為腦膜炎，目前情況穩定。中心提醒市民應時刻注意個人和環境衞生，以減低被傳染這種嚴重疾病的風險。



74歲男子本月19日開始出現發燒及全身乏力，20日曾到私家診所求診，同日情況惡化，被帶到廣華醫院急症室求診。（資料圖片）

潛伏期無外遊 家庭成員暫沒出現病徵

病人於本月19日開始出現發燒及全身乏力，翌日到私家診所求診，同日情況惡化，被帶到廣華醫院急症室求診及入院治療，目前情況穩定。他的腦脊液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應，臨床診斷為腦膜炎。

初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，他的家庭成員暫時沒有出現病徵，並已獲派發預防性藥物。中心正繼續進行調查，初步調查顯示個案屬散發個案。

病徵包括突發性發燒等 嚴重者甚至會致命

侵入性腦膜炎雙球菌感染是法定須呈報傳染病。中心今年至今錄得6宗個案，而去年全年共錄得11宗個案。

中心指，腦膜炎雙球菌感染是由腦膜炎雙球菌所引起，主要經由直接接觸帶菌者的呼吸道分泌物（包括口鼻分泌物）而傳播。細菌入侵血液或包圍腦部及脊髓的內膜，可引致嚴重病症。

腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現，若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。

香港衞生防護中心今日（22日）表示，正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名有長期病患的74歲男子，他目前情況穩定。（資料圖片）

中心又說，一般到旅遊景點的市民感染風險不高，但抵抗力較弱人士到人多擠迫地方時，應佩戴口罩，並時刻保持個人及環境衞生。中心呼籲市民採取以下預防措施以預防腦膜炎雙球菌感染：

用梘液和清水正確洗手，尤其在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；

打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手；

避免到人多擠迫的地方；

避免與出現發燒或劇烈頭痛病徵的病人作親密接觸；

前往高危地區前，應諮詢醫生有關接種腦膜炎雙球菌疫苗的詳情；及

從高危地區返港後若感到不適，應立即求診，並告知醫生近期曾到訪的地區。

