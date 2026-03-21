侵入性腦膜炎雙球菌｜徐樂堅稱復活節多留英學生返港　會加強監察

英國肯特郡近日爆發侵入性腦膜炎雙球菌，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（21日）指，侵入性腦膜炎雙球菌在香港屬法定呈報的傳染病，與其他呼吸道傳染病類似，常在空氣不流通或人群密集的場合通過近距離接觸傳播。他又說，復活節假期將至，屆時可能有大批在英國的香港留學生返港，會在機場加強監察入境人士有否發燒或呼吸道症狀。



衞生署衞生防護中心。（資料圖片）

徐樂堅表示，侵入性腦膜炎雙球菌在香港屬法定呈報的傳染病，但源頭往往難以掌握；該病與其他呼吸道傳染病類似，常在空氣不流通或人群密集的場合通過近距離接觸傳播，例如青年聚會時交換飲品等行為會增加感染風險。

徐樂堅表示，當局留意到復活節假期將至，屆時可能有大批在英國的香港留學生返港，會在機場加強監察入境人士有否發燒或呼吸道症狀，並已透過駐倫敦經貿辦事處向當地港人及留學生發放相關信息。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅（中）。（資料圖片/梁鵬威攝)

籲接獲疫苗降感染風險

他又說，確診患者的密切接觸者可考慮使用預防性抗生素；一般人士則可透過接種腦膜炎雙球菌疫苗降低感染風險。當局將持續監測英國疫情是否會對本港造成輸入性病例的影響，目前未發現有關情況。

衞生署署長林文健表示，根據現有資料，肯特郡至少錄得29宗相關個案，當中兩人死亡，不排除個案數目繼續上升，港府正密切留意事態發展。

2026年3月18日，英國坎特伯雷肯特郡（Kent）爆發腦膜炎疫情，民眾在肯特大學校園內排隊接種疫苗。（Reuters）

至今本地個案錄4宗 無流行病學關聯

至於本港情況，林文健指香港去年錄得11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，今年截至目前共有4宗，最新一宗涉及一名3歲男童。他強調這些本地病例之間並無流行病學關聯，臨床常見病徵包括突發高燒、劇烈頭痛及皮膚出斑，呼籲市民如出現相關症狀應盡快求醫，並注意個人衞生。