侵入性腦膜炎雙球菌｜徐樂堅稱復活節多留英學生返港 會加強監察
撰文：吳美松
出版：更新：
英國肯特郡近日爆發侵入性腦膜炎雙球菌，衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（21日）指，侵入性腦膜炎雙球菌在香港屬法定呈報的傳染病，與其他呼吸道傳染病類似，常在空氣不流通或人群密集的場合通過近距離接觸傳播。他又說，復活節假期將至，屆時可能有大批在英國的香港留學生返港，會在機場加強監察入境人士有否發燒或呼吸道症狀。
徐樂堅表示，侵入性腦膜炎雙球菌在香港屬法定呈報的傳染病，但源頭往往難以掌握；該病與其他呼吸道傳染病類似，常在空氣不流通或人群密集的場合通過近距離接觸傳播，例如青年聚會時交換飲品等行為會增加感染風險。
徐樂堅表示，當局留意到復活節假期將至，屆時可能有大批在英國的香港留學生返港，會在機場加強監察入境人士有否發燒或呼吸道症狀，並已透過駐倫敦經貿辦事處向當地港人及留學生發放相關信息。
籲接獲疫苗降感染風險
他又說，確診患者的密切接觸者可考慮使用預防性抗生素；一般人士則可透過接種腦膜炎雙球菌疫苗降低感染風險。當局將持續監測英國疫情是否會對本港造成輸入性病例的影響，目前未發現有關情況。
衞生署署長林文健表示，根據現有資料，肯特郡至少錄得29宗相關個案，當中兩人死亡，不排除個案數目繼續上升，港府正密切留意事態發展。
至今本地個案錄4宗 無流行病學關聯
至於本港情況，林文健指香港去年錄得11宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，今年截至目前共有4宗，最新一宗涉及一名3歲男童。他強調這些本地病例之間並無流行病學關聯，臨床常見病徵包括突發高燒、劇烈頭痛及皮膚出斑，呼籲市民如出現相關症狀應盡快求醫，並注意個人衞生。
侵入性腦膜炎雙球菌｜3歲童確診潛伏期無外遊 發燒入院病情嚴重侵入性腦膜炎雙球菌｜39歲男子發燒入院情況危殆 潛伏期內無外遊侵入性腦膜炎雙球菌｜46歲男子染病發燒神智模糊 本年錄兩宗個案侵入性腦膜炎雙球菌｜今年首例 64歲男長期病患發燒 未曾外遊