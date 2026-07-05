腦膜炎雙球菌｜調查指家長認知不足　近六成誤以為與普通感冒無異

腦膜炎雙球菌感染最近引起國際關注，本港今年亦已錄得5宗個案。香港幼兒教育人員協會最新的調查發現，無論家長或教師，對腦膜炎雙球菌的認知均明顯不足。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍表示，認知落差將削弱家庭及校園的預防準備。隨著即將踏入暑假旅遊旺季，不少留學生由外地返港，同時不少家長帶同幼童前往熱門及高風險國家旅遊，輸入腦膜炎雙球菌的風險料持續上升。



(左起) 香港幼兒教育人員協會主席甄可安、 香港幼兒教育人員協會會長周慧珍；兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生 亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會（亞洲）董事會委員、 亞洲兒科學會（東亞區）常務委員關日華醫生，以及幼兒家長葉太太及謝先生。（主辦方提供圖片）

圖為香港幼兒教育人員協會會長周慧珍。（主辦方提供圖片）

78%家長未曾為子女安排接種疫苗 38%不知有疫苗

香港幼兒教育人員協會於5月訪問了300名幼童家長及教師或校方代表， 結果顯示港爸港媽外遊頻率極高。過去一年，高達86%受訪家長曾帶同子女外遊，當中64%更「每月一次」或「每季一次」。最熱門點為中國內地、台灣及澳門，這些地區同樣涉及腦膜炎雙球菌流行風險。

調查顯示，家長的平均認知分數僅為3.84分，屬偏低水平。值得關注的是，近六成家長誤以為腦膜炎雙球菌與普通感冒無異。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會（亞洲）董事會委員、亞洲兒科學會（東亞區）常務委員關日華指出，這種誤解尤其危險，因為腦膜炎雙球菌感染的初期症狀往往與感冒相似，但病情可在24小時內迅速惡化，演變為出血性皮疹、頸部僵硬、畏光、癲癇發作，甚至致命。

與此同時，高達78%受訪家長未曾為子女安排接種腦膜炎雙球菌疫苗，另有38%家長更不知道原來有疫苗可預防相關感染。

圖為兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生 亞洲兒童傳染病學會會長、世界兒童傳染病學會（亞洲）董事會委員、 亞洲兒科學會（東亞區）常務委員關日華醫生。（主辦方提供圖片）

教師平均認知分數亦僅4.8分

至於校園層面，62%家長認為子女入學後生病次數較以往頻繁，超過八成認為學校或學前教育環境存在健康風險。不過，家長對校園防疫措施的滿意度平均為6.88分，反映整體對學校日常防疫仍有一定信心。

教師的看法則更為審慎。教師對「幼童在校園內感染傳染病風險」的平均分為6.7（滿分10分），反映普遍認為校園屬高風險傳播環境。對於校園應對腦膜炎雙球菌爆發的能力，評分僅為5.82分，反映教師對現有應對措施信心有限。

此外，教師對腦膜炎雙球菌的平均認知分數僅4.8分，雖略高於家長，但同樣屬偏低水平。