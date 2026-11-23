本地倉儲式超市Omart昨日（22日）於九龍灣MegaBox開幕，吸引不少人入場購物，人龍一度由12樓排至17樓。今日（23日）雖然是平日，但中午約1時，現場仍然人頭湧湧，目測有近200人在場排隊，人龍由商場12樓「打蛇餅」至14樓，有多名職員在場指揮並維持秩序，整體秩序大致良好。有職員指，暫時需等超過半小時至一小時才能進場。



記者今（23日）中午約1時到九龍灣Omart觀察，見現場仍然人頭湧湧，目測有近200人在場排隊，人龍由商場12樓「打蛇餅」至14樓。（張智浩攝）

記者今（23日）中午約1時到九龍灣Omart觀察，見現場仍然人頭湧湧，目測有近200人在場排隊，人龍由商場12樓「打蛇餅」至14樓。（張智浩攝）

居住深圳的港人蕭先生今日回港探親，中午順道過來Omart一逛，終花了數十元購了幾個即食麵。（張智浩攝）

居住深圳港人驚訝閒日仍逼爆 稱內地同類超市較大、多選擇

居住深圳的港人蕭先生今日回港探親，昨日在報道看到新開張的Omart大派長龍，打算中午順道過來一逛，豈料仍等了約45分鐘才能進場，形容「有啲Surprise，今日閒日喎」，終花了數十元購了幾個即食麵。

蕭先生認為Omart與「Costco好市多」和「山姆超市」等內地會員制超市類似，但深圳的同類型商店面積較大，亦有較多選擇。

王小姐進店逛逛後不少貨品包括自己想買的凍肉已經售罄，最終花了一百多元購買了一些零食。（張智浩攝）

11時開門即到場 等半小時始入進店

今日休假、住柴灣的王小姐同樣見昨日開張的Omart在網上，今早11時開門之時已到場，但仍等了約半小時才能進場，無預計到今日仍然人頭湧湧，進店逛逛後部分貨品包括自己想買的凍肉已經售罄，最終花了一百多元購買了一些零食。