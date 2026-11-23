教育局建議引入教師執業證明書要求，周三（25日）將提交法案予立法會首讀和二讀。香港中學校長會執委會撰寫意見書，就草案列明教師執業證明書有效期不超逾3個學年，建議改為劃一不超逾5個學年。中學校長會另建議，在短期代課教員的定義中，刪除「在緊接該教員任教的任何一日前的6個月內，該教員在同一學校任教的每段期間均不超逾連續5日」一項，讓學校聘請代課時留有彈性。



教育局建議引入教師執業證明書要求，周三將提交法案予立法會首讀和二讀。（資料圖片／政府新聞網）

教育條例修例草案本周三提交立法會首讀及二讀

政府於11月13日在憲報刊登《2026年教育（修訂）條例草案》，以引入教師執業證明書要求，未來在學校任教的教師須持有教師註冊及執業證明書，相關執業證明書的有效期將不超逾三個學年，申請的條件包括教師須符合持續專業發展要求。

相關條例草案列明執業證明書的有效期不超逾3個學年，並會設立機制處理被裁定干犯危害國安罪行人士的教師註冊事宜，以確保所有教師均為適合和適當人選，維護專業質素。條例草案將於本月25日提交立法會進行首讀及二讀。

政府於2025年的《施政報告》提出，研究修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。(資料圖片)

中學校長會稱認同修例 提兩項建議

香港中學校長會執委會撰寫意見書，並於本月20日去信各立法會議員，表示認同「擬議法例修訂旨在提升教師專業地位、推動教師與時並進及加強教師管理，其最終目標為保障學生的福祉。」不過，為確保條例能兼顧教育專業問責與學校實際運作，中學校長會提出兩項建議。

建議執業證明書有效期5年

第一項建議是把執業證明書的有效期劃一為不超逾5個學年。中學校長會指，參考內地教育部《中小學教師資格定期註冊暫行辦法》，入職後每5年定期註冊；並指香港校長資格認證的有效期亦為5年，認為新建議能適當調節學校及政府定期續證的行政工作量。

中學校長會建議刪代課5天限制 讓學校留有彈性

至於條例草案中，將「短期代課教員」的定義為在緊接該教員任教的任何一日前的6個月內，該教員在任何學校任教的總日數不超過30日；以及在該6個月內，該教員在同一學校任教的每段期間均不超逾連續5日。

中學校長會建議刪除第二項定義，並指現時學校聘請適合的代課教師並不容易，如在同一學校任教的每段期間均不超逾連續5日，學校或需頻繁更換代課教師，令學生在短時間內需適應不同代課教師的教學方式，刪除此項可讓學校聘請代課時留有少許彈性。