教育局擬推教師執業證　蔡若蓮：研首年設過渡期　不符資格仍可教

教育局擬修例引入教師執業證書，建議每3年需續牌一次，亦須符合每3年專業進修150小時、申報有否干犯刑事罪行等要求。局長蔡若蓮出席立法會教育事務委員時表示，新制首年擬設「過渡期」，屆時教師倘不符執業證資格，仍可在校任教。



如轉校或被解僱 證書仍有效 不會影響求職

教育局局長蔡若蓮預料，制度實施首年需處理大量申請，加上學校及教師或需時適應，局方初步擬在條例實施首年設過渡期，教師屆時倘未符合申領執業證資格，仍可在校執教，而教育局亦會同年起處理申請。她表示，執業證書有3年有效期，其間教師若轉校或被解僱，證書短期内仍有效，不會影響求職。

蔡若蓮又稱長期代課教師，性質同一般教師一樣，均須申請執業證書，至於短期代課教師，即每次代課不多於3天，且一年代課不多於30日，可獲豁免。

如干犯刑事 罪行未至釘牌 可重新申請執業證

至於學界關注執業證要求通常居港，非本地教師能如何達標。蔡若蓮表示教師倘獲聘，或聲明未來12個月將在港生活，便會符合居港要求。蔡若蓮又說，教師倘干犯刑事，但罪行不至於需取消其教師註冊，其可重新申請執業證。

教育局準備修改《教育條例》，引入教師執業證書，擬每3年需續牌一次，證書要求包括

持有效的檢定教員證明書或准用教員許可證；獲學校聘請為該校教師；申報於過去三年有否被裁定干犯刑事罪行；聲明是否維護教師的專業，遵守包括《憲法》、《基本法》和《香港國安法》等法律及相關規則；符合指定持續專業發展的要求；以及通常居於香港。