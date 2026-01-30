教師執業證書｜每次有效期最多3年　須聲明遵守基本法及國安法

教育局建議修訂《教育條例》，引入教師執業證書制度及定期更新要求。教育局今日（30日）向立法會提交文件，顯示執業證書要求將適用於所有公帑資助學校、私立學校、國際學校及幼稚園的教師及校長，每次申請執業證書的有效期不超於3個學年。 申請執業證書人士須符合6大要求，包括申報刑事罪行紀錄；聲明是否維護教師的專業，遵守包括《國安法》在內的法律及規則等。



新一份《施政報告》提出引入教師執業證書制度及定期更新要求，當局將研究修訂《教育條例》，消息稱擬明年向立法會提交草擬法案。（資料圖片/蘇煒然攝）

約9萬教師屬「雪藏牌」

教育局文件顯示，現時持有檢定教員證的人士超過16萬，當中7萬人正在執業，其餘主要為已達退休年齡、離開教育行業、沒有任職學校紀錄的人士。

須符合6大要求

申請執業證書的人士須符合以下要求：

．持有有效的檢定教員證明書或准用教員許可證

．已獲學校聘請為該校教師

．申報於過去三年有否曾被裁定干犯刑事罪行

．聲明是否維護教師的專業，遵守法律及相關規則，包括《憲法》、《基本法》和《香港國安法》

．符合指定持續專業發展的要求

．通常居於香港



持續專業發展方面，教育局建議短期代課教師，如在12個月內受聘不超過30個上學日，可獲豁免執業證書要求。對於剛畢業立即加入教師行列的人士，教育局會視其為已符合持續專業發展要求；而長期的日薪代課教師及重投教學行業的人士，教育局會探討培訓課程以便他們符合要求。

教育局指，對於涉嫌干犯嚴重罪行或失德行為的教師，如其教師註冊被取消，其執業證書亦會被取消。

研修例規定官校教師須遵循《教育條例》 擬下半年提交立法會審議

目前官立學校獲豁免受《教育條例》管限。教育局建議修例，規定於官校執教的教師也必須遵循《教育條例》所載有關教師註冊及執業證書的條文。

教育局將會制訂有關申請執業證書的指引，供申請人及學校全面了解申請程序、所需文件、申請費用、審批時間及結果通知方式等事宜。此外，教育局亦將制訂一份載有教師姓名及執業證書編號的教員登記冊。

教育局已開展修訂《教育條例》的工作，並會繼續諮詢律政司的意見，計劃於2026年下半年把修訂條例草案提交立法會審議。