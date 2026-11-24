屯門浸信會永隆中學發生校內偷拍裙底事件，有受害女生的家長向《香港01》透露，事件發生於今年10月，受害人可能涉及三名女學生。校方周二（24日） 回覆確認上月曾處理一宗懷疑偷拍個案，事發後已進一步加強校園巡查，重申嚴格執行校內使用手提電話的規定，並已通報教育局。警方則指，就事件拘捕一名涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」的17歲男生，他已獲准保釋候查，12月上旬向警方報到。



屯門浸信會永隆中學。（中學概覽圖片）

位於屯門河興街的浸信會永隆中學近日傳出校內偷拍裙底事件，有受害女生的家長向《香港01》表示，事發於今年10月20日，受害人或涉及三名女學生。據了解，受害女生與涉事男生同就讀該校的中六年級。

屯門浸信會永隆中學。（網上圖片）

校方：已交警方調查、不便披露細節 社工正跟進受影響同學

校方周二（24日）回覆確認上月曾處理一宗懷疑偷拍個案。校方接報後已即時通報教育局，啟動危機處理小組並按校本訓輔機制跟進；同時亦諮詢了教育心理學家的專業意見，安排教師及社工為受影響學生及有需要的同學提供適切的情緒支援與輔導，並與相關家長保持聯繫，嚴格按照教育局指引及既定程序嚴肅處理。

校方指，在警方調查過程中，一直保持與警方聯絡並盡力提供協助，惟事件已交由警方跟進，加上基於保障學生個人私隱及福祉，現階段不便披露個案的具體細節。校方指，事發後，已進一步加強校園巡查，重申並嚴格執行校內使用手提電話的規定，並持續透過資訊素養教育，培養學生尊重他人的價值觀及守法意識，致力維持安全及受保護的校園環境。

警方：10.20接學校報案 拘17歲男童涉非法拍攝或觀察私密部位

警方回覆指，於10月20日接獲屯門區一學校報案，指有女學生在校內懷疑被人以手機偷拍。人員經初步調查，同日拘捕一名涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」的17歲男童，他已獲准保釋候查，須於12月上旬向警方報到。案件交由屯門警區刑事調查隊第3隊跟進。