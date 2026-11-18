荃灣昨日（17日）傍晚發生偷拍疑雲，一名女子報案指在港鐵荃灣站近綠楊坊懷疑被人偷拍，惟警員檢查涉案男子手提電話內的照片後，未發現不雅照片，案件改列「誤會」處理。 不過事件有新進展，今日（18日）凌晨4時許，女事主在社交平台上傳一段影片，拍攝到涉案紅衣男子在質問下慌張地刪除手機相簿內的片段，女事主再以700字長文講述事發經過，澄清事件並非「誤會」，紅衣男確實有拍攝到其身體，只是沒涉及私密部位，對方亦有道歉。



有人凌晨時分於網上發長文澄清偷拍一事確有發生，非一場誤會。（Threads截圖）

女事主在社交平台threads發表逾700字的文章，開首即自稱為「荃灣地鐵站偷拍事發嘅當事人」，意欲澄清事件。女事主表示，最初懷疑紅衣男偷拍，是因為對方拿手機「由側面打側部電話對住我個樣影我」，當她發現後，紅衣男即急步離開，而女事主的朋友則質問對方是否偷拍，紅衣男立即想在手機「Delete（刪除）嘢並想即刻跑走」。

當紅衣男被人控制期間，已經在手機相簿中刪除影片，而女事主稱紅衣男手機內有拍攝到其他女士的片段。其後警員接報到場，在紅衣男的手機垃圾桶內尋找回一段被刪除的29秒長的影片，影片拍攝到女事主的腰部至腳部。

女事主表示，由於相關影片中未有涉及拍攝私密部位，警員指不具備刑事成分，但警員要求紅衣男在女事主面前刪除影片及道歉，以作調解。最終紅衣男承認偷拍並向女事主道歉，承諾不會再犯。女事主自言接受對方道歉，亦不再追究。

不過女事主指發文的原因是想澄清事件確有發生，並非一場誤會。女事主續指，「我唔係有心搞大件事」、「只係唔想更多唔敢出聲嘅女仔受害。 」她亦不希望有被偷拍的受害者因事件而不敢發聲。

據悉，昨晚6時46分，一名23歲女子偕同友人途經港鐵荃灣站對開綠楊坊期間，遭一名52歲男子拍攝，兩名休班警員見狀上前截查，其後交由到場軍裝警員跟進。人員在男子的手提電話中發現多張街拍圖片、女事主與其朋友的半身照片；男子解釋他在街拍期間無意影到女事主及其朋友，在警員監督下男子刪除手機內的相關照片。由於案件無刑事成分，列作「誤會」處理。

涉案男子（紅衣者）在現場被兩名休班警員截獲並制服。（threads grace._.0216）

兩名軍裝警員趕抵現場並上前接手處理。（threads grace._.0216）

根據香港《刑事罪行條例》（第200章）法例，非法拍攝或觀察私密部位屬嚴重罪行，一經定罪最高可判處監禁5年。