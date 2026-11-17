現年36歲的藝人陳綺雯（Aki）近日在社交平台上載一封來自香港警務處屯門警署的感謝信，揭發一宗發生於今年5月的偷拍裙底案件。原來陳綺雯當日與友人目擊一名男子偷拍兩名身穿校服的女生，隨即機警拍片蒐證並當面質詢，最終協助受害人報警將色魔繩之以法，涉案男子亦於今年9月被判監禁六個月。

陳綺雯獲屯門警署致函表揚。（IG@akichaneman）

陳綺雯見義勇為當面對質偷拍狂。（IG@akichaneman）

陳綺雯質疑涉案男非初犯

從陳綺雯公開的警務處信件可見，陳綺雯於今年5月13日向警方舉報一宗「非法拍攝私密部位」案件，警方經調查後拘捕一名男子。案件於9月7日在屯門裁判法院審理，被捕人承認控罪，被判監禁六個月。警方在信中特別向她致謝：「這次你盡了市民的責任，向警方提供資料，謹此致謝。」對於判刑結果，陳綺雯亦留言質疑：「判6個月 應該唔係第一次？」

根據香港《刑事罪行條例》（《2021年刑事罪行（修訂）條例》），任何人干犯「非法拍攝或觀察私密部位」罪，一經定罪最高可被判處監禁五年。（IG@akichaneman）

男子相機藏大量受害者裙底照

由於信件寫明由她向警方舉報，不少網民一度誤以為陳綺雯本人正是案件事主。她隨即發文澄清「大家誤會了，我唔係victim（受害者）我係witness（目擊者）」，並詳細還原當日經過。事發當日她與友人同行期間，留意到一名男子神色可疑，「鬼鬼鼠鼠拎部相機出嚟，鏡頭多次對住兩個着住校服嘅小妹妹」。由於當時兩名女生正席地而坐，坐姿有走光疑慮，陳綺雯見狀立即拿出手機拍下男子的偷拍過程作為證據，隨後通知兩名女生並上前與該名男子當面對質。

她憶述，兩名小妹妹起初因受驚，「本身小妹妹都可能有d怕，打算叫個男仔delete咗d相say sorry就算」。然而，在要求對方刪除照片的過程中，陳綺雯與友人赫然發現其相機內竟儲存了大量不同受害者的照片，而且「好多都清楚影到裙底」，事態嚴重，眾人遂決定報警處理，而陳綺雯亦將整個對質及刪相過程錄影存證。她在文中大讚兩名女生十分勇敢，認為不能姑息這類慣犯，並慶幸對方願意站出來報案：「好彩兩個小妹妹都好勇敢，覺得太多受害者唔可以姑息呢個人，然後比我地幫佢地報警，否則我唔係受害人就算有證據都做唔到啲咩。」今次全賴陳綺雯與友人路見不平、冷靜蒐證，才成功阻止更多女性受害。

大讚受害女生勇敢報案，才成功阻止更多女性受害。（IG@akichaneman）

陳綺雯模特兒出身多棲發展

1990年出生的陳綺雯於2009年參加模特兒比賽奪得季軍入行，先後曾任亞洲電視及香港電視網絡（HKTV）旗下藝員，參與多部劇集演出。2014年她轉戰樂壇簽約星娛樂，憑出道作《如果牆會說話》奪得《新城勁爆頒獎禮2014》「新城勁爆新登場女歌手（銅獎）」，翌年推出首張個人EP《1ST》。近年她主力向影視及綜藝多棲發展，曾參與ViuTV靈探真人騷《鬼同妳上位》及擔正電影《食人狂魔》女主角等。