康文署今日（25日）公布，昨日（24日）接獲城市售票網的外判承辦商通報，發現城市售票網被黑客非法進入。初步調查顯示，事件涉及約130萬使用者的個人資料，包括用戶名稱或姓名、電話號碼和電郵地址。系統沒有登記使用者的身份證明文件資料，並遮蔽有關信用卡的資料。發現事件後，承辦商已即時採取措施防止黑客，並已全面檢視系統，確認系統可繼續正常運作。



城市售票網頁面截圖。

系統為承辦商自資開發 涉130萬用戶姓名及電話號碼等資料

城市售票網系統由康文署的外判承辦商自資開發及擁有，主要為康文署轄下表演場地提供票務服務。初步調查顯示，事件涉及約130萬使用者的個人資料，包括用戶名稱或姓名、電話號碼和電郵地址。系統沒有登記使用者的身份證明文件資料，並遮蔽有關信用卡的資料。

康文署已報警並向保安局、數字辦及私隱署通報

康文署表示高度關注事件，已即時要求承辦商就事件進行深入調查並提交報告，亦已就事件向警方報案，以及向保安局、數字政策辦公室及個人資料私隱專員公署報告。

康文署正聯同承辦商陸續通知受影響人士，並正徵詢個人資料私隱專員公署及數字政策辦公室的意見，與承辦商全面檢視事件，以及進一步加強城市售票網系統的保護措施，以防止同類事件再次發生。