周生生：系統遭受未經授權存取　涉員工及會員姓名電話等個人資料

繼崇光百貨今日（12日）公布其會員資料外泄事故後，周生生集團同日亦發聲明指，今年11月發現系統遭受未經授權存取，事件可能涉及會員及員工資料，包括會員姓名、聯絡電話、電郵地址、部份訂單資料，以及信用卡卡號最尾4位數字等客戶的個人資料，以及包括員工姓名、職位、公司電郵地址及聯絡電話等員工資料。



周生生集團指，現已就事件向個人資料私隱專員公署及警方等通報，亦正向可能受影響的客戶作出通知。



周生生集團今日（12日）發聲明指系統遭受未經授權存取，事件可能涉及會員及員工資料，包括會員姓名、聯絡電話、電郵地址、部份訂單資料，以及信用卡卡號最尾4位數字等客戶的個人資料。（資料圖片/羅日昇攝）

系統遭受未經授權存取 或涉會員及員工的個人資料

周生生集團今日（12日）發聲明指，今年11月9日發現系統遭受未經授權存取部份，事件可能涉及會員和員工資料，部份受影響客戶的個人資料可能包括會員姓名、聯絡電話、電郵地址、部份訂單資料，以及信用卡卡號最尾4位數字，而可能受影響的員工資料包括員工姓名、職位、公司電郵地址及聯絡電話。

周生生集團指已採取措施遏止所有惡意存取行為，並加強系統的安全性，同時委聘網絡安全專家展開調查，並就適當措施提供建議。

周生生：已向私隱公署及警方通報、通知受影響客戶

周生生集團又指，已就事件向個人資料私隱專員公署及警務處等通報，亦正向可能受影響的客戶作出通知，將繼續密切監察事態發展、配合相關機構的調查工作，並採取適當措施，全面調查事件及減低任何潛在影響。

周生生籲客戶提高警覺 防範任何冒充該集團的機構來電或電郵等

周生生集團提醒客戶提高警覺，防範任何冒充本集團、金融機構或電子支付平台等的來電、短訊或電郵，並不應點擊來歷不明的連結，或向任何人透露信用卡資料、驗證碼、帳戶密碼或其他敏感個人資料。