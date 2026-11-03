MoneySmart系統遭入侵　逾30萬項個人資料、部份信用卡號碼被複製

金融產品比較平台MoneySmart 今日（11月3日）公布，10月29日發現有未獲授權的第三方，曾進入部份內部資訊科技系統，經調查確認部份香港及新加坡客戶的個人資料遭複製。



個人資料私隱專員公署回覆指，事故可能影響大約30.5萬項屬香港人士的個人資料紀錄，當中可能包括姓名、地址和財務資料等，以及725項部分信用卡號碼，公署已根據既定機制就事故展開調查。



私隱專員公署：涉30.5萬項港人資料、725項部分信用卡號碼

個人資料私隱專員公署回覆指，於今日（3日）接獲機構的資料外洩事故通報。初步資料顯示，機構於10月29日發現系統遭入侵，事故可能影響大約30.5萬項屬香港人士的個人資料紀錄，當中可能包括姓名、出生日期、地址、電郵地址、電話號碼及財務資料等，以及 725項部分信用卡號碼。公署已根據既定機制就事故展開調查。

MoneySmart行政總裁致歉

金融產品比較平台MoneySmart 在社交平台發布行政總裁 Vinod Nair的聲明，就事件致歉，並稱客戶將財務生活資料託付，公司對此責任極為重視。公司發現事件後，隨即終止有關未經授權的存取，並採取措施保障系統安全。

MoneySmart 指已向有關當局報告事件，並委聘獨立網絡安全及法證專家進一步調查；現正直接聯絡受影響客戶，說明所涉及的資料，以及他們可採取以保障自身的措施。公司會作出所需的改善措施，防止同類事件再次發生。