位於荃灣的老字號「鼎大Ting Tai」早前罕有開倉，售賣港產經典廚具及煲具 ，吸引不少市民到場「掃貨」，兼一睹廬山真面目。鼎大今日再次快閃開倉，店外早上約10時已排起人龍輪候派籌。有人市民表示，平時經過店鋪，覺得大閘很特別，但甚少看到開閘，今日專程到場入內參觀，又指對鼎大出產沖奶茶用的鋁製茶壺最感興趣，認為很有舊香港特色。



今早10時多，鼎大門外已排起人龍。（洪戩昊攝）

有市民對鋁製茶壺最感興趣 讚有舊香港特色

鼎大今日再度開倉，入場分四個時段，由早上11時至下午4時半，市民須取籌才能進店，派籌數量只有350個，先到先待，每人限取一張。從店外望入內，店家已將貨品整齊排好「曬冷」。

派籌時間為今早10時半，開始前半小時，門前已排起人龍。輪候排隊的市民李小姐今早9時半已到場取籌，其後回到附近的辦公室稍作休息，12時多才排隊入場。

她指，平日經過也覺得大閘很特別，但甚少見店鋪開門，故今日專程到場參觀一下內部。云云貨品中，她對沖奶茶用的鋁製茶壺最感興趣，認為很有舊香港特色。

今早10時多，鼎大門外已排起人龍。（洪戩昊攝）

街坊排3小時冀買心頭好 青衣客跨區到場買懷舊貨物

居於附近的高女士表示，從未見過鼎大開門，今早9時多便到場取籌，輪候入場約3小時，只希望選購買喜愛的煲。她花費百多元買了數個煲，直言喜歡其廚具設計。

家住青衣的陳女士則特意跨區到場。她指，有朋友希望買鼎大貨品，惟開倉時間為上班時間，便託不用上班的她幫忙。她指，除了替朋友買心頭好外，自己也買了鋁製茶壺等物品，共花費560元。她直言鼎大的貨品十分懷舊，其它地方也未必找到。