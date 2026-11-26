荃灣鼎大開倉｜荃灣沙咀道工廈林立，其中大成大廈地舖外牆掛有「鼎大 Ting Tai」巨型復古招牌，平日大閘長年緊閉，令不少街坊誤以為舖位早已丟空。鼎大繼上周四（19日）「快閃開倉」2小時掀起討論後，今日（26日）再「1日限定」開倉，吸引不少人到場一睹其廬山真面目。今早10時半派籌前，鼎大門外排起人龍，現場已在派下午3時半的籌，到上午11時多更已派完全日的350張籌。有關方面早前已公布每人限取1張，派完即止，籲「冇籌請勿久等」。



2026年11月26日早上11時多，派籌未消一句鐘，荃灣鼎大已派完全日的籌。（洪戩昊攝）

根據鼎大旗下「三元牌（Rings Brand）」官方網站資料，鼎大金屬廠由潮州來港的蔡章閣於1949年創立，與生產「五星牌」的華錩同為香港鋁片及鋁器製造業的兩大先驅。

荃灣鼎大11月26日再「1日限定」開倉，吸引不少人到場一睹其廬山真面目。（洪戩昊攝）

品牌歷史悠久，加上門店甚少開閘，近期吸引不少人到場「朝聖」。鼎大今日上午10時半開始派籌，全日設四個時段，共有350張籌。10時多，鼎大門外已排起人龍，現場已在派下午3時半的籌，上午11時多更已派完全日的籌。

上周突開倉震驚荃灣街坊：一直以為丟空咗

荃灣鼎大是許多荃灣街坊每日經過但都見其重門深鎖的地方，上周開倉時，不少人稱猶如「都市傳說」成真：「住咗喺荃灣幾十年，都未見過鼎大會開大閘門，今次真係第一次」、「估唔到有生之年可以見到佢開門嘅呢一刻，一直都覺得佢好神秘」、「吓，一直以為丟空咗」、 「終於見到佢開門」、「入面啲裝修可以拍復古劇畀人打卡」。亦有網民大讚廚具款式不過時，「綠色隻煲超靚」、「好靚啊個木柄」。

鼎大及三元牌Rings Brand是什麼？

這間令街坊覺得充滿神秘感的「鼎大」，大有來頭。根據鼎大旗下「三元牌（Rings Brand）」官方網站資料，鼎大金屬廠由潮州來港的蔡章閣博士於1949年創立，與生產「五星牌」的華錩同為香港鋁片及鋁器製造業的兩大先驅。創辦人蔡章閣博士的兒子蔡宏豪於1972年加入接棒，而第三代孫兒蔡澤民亦於2025年正式加入家族業務，即此本港品牌已傳承三代。

今次開倉廠房位處荃灣沙咀道68號大成大廈地下，1981年，該公司將廠房由青山道遷往上址至今，生產線則北移廣東南海。

鼎大1954年12月27日在《華僑日報》刊登的廣告。（鼎大官網）

鼎大旗下的「三元牌」三個紅圈商標陪伴港人走過逾四分三個世紀，鼎大於官網介紹指，時至今日，全港不少茶餐廳的奶茶師傅沖製港式奶茶時，依然指定選用貼有三個紅圈及其自家品牌「TING TAI」字樣的三元牌鋁製茶壺，並稱是「元祖港式奶茶壺」。